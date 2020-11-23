Пластинка «Кино в Севкабеле» выйдет весной 2021 года — сообщил продюсер реюниона музыкантов легендарной группы, сын Виктора Цоя Александр на свой странице в Facebook в понедельник, 23 ноября.
«Снимаем, записываем и выпускаем закрытый концерт. Прими участие в его создании!» — гласит сообщение на странице проекта на одной из краудфандинговых площадок.
Участники группы «Кино» ранее вынуждены были перенести все «стадионные» концерты «Кино-2020» на 2021 год из-за пандемии коронавируса, но рисковать дальше не намерены. Фильм-концерт в «Севкабель порту» они называют «планом Б» на случай, если и перенесённые концерты ждут карантинные проблемы.
Трек-лист концертного альбома обновлённой группы «Кино» пока не раскрывается, но уже известно, что альбом будет доступен в нескольких вариантах. От цифровой версии и обычного компакт-диска до специального флеш-браслета и прозрачной виниловой пластинки. Желающие могут купить лоты, которые позволят попасть в титры к фильму и на съёмки самого шоу. Издание подготовит петербургский лейбл Maschina Records, который занимается реставрацией всего каталога Виктора Цоя и группы «Кино». Только для спонсоров фильма виниловая пластинка будет прозрачной. Регулярный тираж будет на обычном чёрном виниле.
«Обложка альбома с загадочными картинами вокруг бетонных строений — это всего лишь фото», — рассказал автор оформления Александр Цой.
«Это на самом деле просто торец того здания, в котором мы будем играть. Я придумал, что такое сочетание искусства и индастриала — это то, что нужно. Попросил своего друга Лёшу Елагина сгонять сфотать (Александр Цой живёт в Москве. — Прим. ред.). И потом все основательно и долго чистил, искал композицию. Ну и мне хотелось, чтобы немного было похоже на обложку берлинского техно. Группа меня поддержала», — рассказал «Фонтанке» ответственный за визуальную составляющую в обновлённом «Кино».
«Мы решили снять специальный закрытый концерт группы «Кино». С большим экраном, красивым сценическим светом и полноценной концертной драматургией. Конечно, мы покажем только часть того, что мы готовим для больших шоу, но это все равно будет круто. Конечно, мы можем всё сделать сами, поэтому в качестве цели сбора ставим символический 1 рубль. Но над подготовкой этого концерта трудятся те же люди, которые работают над новым шоу «Кино» уже больше двух лет. Ваше участие поможет нам достойно оплатить их труд и сделать продакшн еще лучше — взять больше камер и света, сделать выступление еще ярче», — пишут участники «Кино-2020».
Ранее бас-гитарист «Кино» Игорь Тихомиров рассказал, что все разговоры критиков реюниона музыкантов Виктора Цоя про коммерческие мотивы проекта несостоятельны.
«Безусловно, мы стараемся всё сделать от души, преследуя в первую очередь отнюдь не коммерческую составляющую, как думают некоторые, и, кстати, на данный момент наша «прибыль» составляет почти минус 16 млн рублей (улыбается). Но мы понимаем важность проекта и верим в его успех у зрителя! Ведь этот концерт позволит всем почувствовать тот кайф и эмоциональный заряд, который всегда был у группы "Кино"», — рассказывал Тихомиров в октябре «Новому проспекту».
Проект воссоединения музыкантов «Кино» ранее поддержала друг Виктора Цоя Джоанна Стингрей. В 2020 году музыканты выпустили ряд студийных клипов: «Троллейбус», «Музыка волн», «Мама, мы все тяжело больны», «Попробуй спеть вместе со мной». Новый фильм снимет та же команда Firecat Films, которая отвечала за производство клипов. Сразу после общероссийского голосования по конституционным поправкам в эфире Первого канала музыканты исполнили песню «В наших глазах».
Первый перенесённый на 2021 год концерт запланирован 7 февраля в Минске. В Санкт-Петербурге «Кино» должны выступить 13–14 февраля в Ледовом дворце. Кроме того, запланированы концерты в Киеве, Нижнем Новгороде, Москве и Риге.
Николай Нелюбин, специально для «Фонтанки.ру».