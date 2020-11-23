Пластинка «Кино в Севкабеле» выйдет весной 2021 года — сообщил продюсер реюниона музыкантов легендарной группы, сын Виктора Цоя Александр на свой странице в Facebook в понедельник, 23 ноября.

«Снимаем, записываем и выпускаем закрытый концерт. Прими участие в его создании!» — гласит сообщение на странице проекта на одной из краудфандинговых площадок.

Фото: предоставлено группой «Кино»

Участники группы «Кино» ранее вынуждены были перенести все «стадионные» концерты «Кино-2020» на 2021 год из-за пандемии коронавируса, но рисковать дальше не намерены. Фильм-концерт в «Севкабель порту» они называют «планом Б» на случай, если и перенесённые концерты ждут карантинные проблемы.

Трек-лист концертного альбома обновлённой группы «Кино» пока не раскрывается, но уже известно, что альбом будет доступен в нескольких вариантах. От цифровой версии и обычного компакт-диска до специального флеш-браслета и прозрачной виниловой пластинки. Желающие могут купить лоты, которые позволят попасть в титры к фильму и на съёмки самого шоу. Издание подготовит петербургский лейбл Maschina Records, который занимается реставрацией всего каталога Виктора Цоя и группы «Кино». Только для спонсоров фильма виниловая пластинка будет прозрачной. Регулярный тираж будет на обычном чёрном виниле.

«Обложка альбома с загадочными картинами вокруг бетонных строений — это всего лишь фото», — рассказал автор оформления Александр Цой.

«Это на самом деле просто торец того здания, в котором мы будем играть. Я придумал, что такое сочетание искусства и индастриала — это то, что нужно. Попросил своего друга Лёшу Елагина сгонять сфотать (Александр Цой живёт в Москве. — Прим. ред.). И потом все основательно и долго чистил, искал композицию. Ну и мне хотелось, чтобы немного было похоже на обложку берлинского техно. Группа меня поддержала», — рассказал «Фонтанке» ответственный за визуальную составляющую в обновлённом «Кино».

«Мы решили снять специальный закрытый концерт группы «Кино». С большим экраном, красивым сценическим светом и полноценной концертной драматургией. Конечно, мы покажем только часть того, что мы готовим для больших шоу, но это все равно будет круто. Конечно, мы можем всё сделать сами, поэтому в качестве цели сбора ставим символический 1 рубль. Но над подготовкой этого концерта трудятся те же люди, которые работают над новым шоу «Кино» уже больше двух лет. Ваше участие поможет нам достойно оплатить их труд и сделать продакшн еще лучше — взять больше камер и света, сделать выступление еще ярче», — пишут участники «Кино-2020».

Ранее бас-гитарист «Кино» Игорь Тихомиров рассказал, что все разговоры критиков реюниона музыкантов Виктора Цоя про коммерческие мотивы проекта несостоятельны.

«Безусловно, мы стараемся всё сделать от души, преследуя в первую очередь отнюдь не коммерческую составляющую, как думают некоторые, и, кстати, на данный момент наша «прибыль» составляет почти минус 16 млн рублей (улыбается). Но мы понимаем важность проекта и верим в его успех у зрителя! Ведь этот концерт позволит всем почувствовать тот кайф и эмоциональный заряд, который всегда был у группы "Кино"», — рассказывал Тихомиров в октябре «Новому проспекту».

