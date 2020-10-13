Последний альбом группы «Кино» впервые после первого издания в 1991 году выйдет в том виде, в котором он был сделан музыкантами. Петербургские реставраторы звука из издательства Maschina Records день в день 30 лет спустя 12 января 2021 года представят «Чёрный альбом». В основу пластинки легли песни, которые в черновом варианте Виктор Цой закончил летом 1990 года в Латвии за несколько дней до трагической гибели в автокатастрофе. Музыканты «Кино» доделывали релиз в студии уже без лидера.

«До сегодняшнего момента все возможные издания «Черного альбома» (в том числе и винил) были сделаны с использованием DAT-оригинала, на котором (в связи с особенностями цифрового оборудования 30-летней давности) была утрачена часть высоких частот. В основе нового звука издания лежит исходная аналоговая лента, бережно сохраненная бас-гитаристом «Кино» Игорем Тихомировым. Фонограмма альбома прошла тщательную реставрацию. Издание подготовлено к выпуску при прямом участии музыкантов группы «Кино», — рассказал «Фонтанке» реставратор звука, шеф Maschina Records Максим Кондрашов.



«Фонтанка» предлагает уже сейчас оценить разницу в звуке и узнать другие детали от издателя.

Оформление переиздания максимально точно сохраняет минималистскую стилистику оригинальной пластинки. В расширенных и коллекционных вариантах будут добавлены репринты оригинальных печатных промоматериалов.

«Помимо интересной работы со звуком, было много работы над обложкой. Вновь в оформлении будет оригинальное фото. Будут репринты концертных плакатов тура «Кино» 1990 года и приглашений на презентацию 1991 года. Были споры по поводу оригинального цвета конверта, ведь по факту с полиграфической точки зрения на обложке чёрный не чёрный! В итоге там присутствует градиент синего, что и даёт такой приятный глубокий цвет. Ну и важно, что виниловые пластинки печатаются не в России, а в ЕС, на принципиально ином уровне качества», — раскрыл некоторые секреты производства Кондрашов.

Альбом будет доступен сразу на нескольких вариантах носителей. На классическом чёрном виниле и прозрачном виниле с дополнительным семидюймовым синглом. В миньон попали ранние версии песен «Кукушка» и «Нам с тобой». Эти варианты песен Виктора Цоя были представлены музыкантами «Кино» на концертах памяти друга осенью 1990 года.

Фото: Maschina Records

«Чёрный альбом» будет и на компакт-кассетах. По традиции реставраторов и издателей на кассетном варианте переиздания всего бэк-каталога «Кино» будет необработанный звук с мастер-ленты. Альбом будет доступен на CD, в том числе в виде бокса из трёх компакт-дисков, куда помимо оригинального альбома включены все студийные демо-записи того периода и концерт «Кино» в спорткомплексе «Олимпийский» 5 мая 1990 года.

Все варианты издания будут собраны для коллекционеров в специальный лимитированный подарочный бокс. Кассетное издание в первых 50 копиях этого бокса будет включать точно такие же кассеты TDK SA90 модели 1989 года, как та, на которой сохранился черновик «Черного альбома».

Фото: Maschina Records Фото: Maschina Records Фото: Maschina Records Фото: Maschina Records

Ранее «Фонтанка» рассказывала о работе реставраторов над предыдущими сериями переиздания всех записей «Кино». В частности неизданного до 2020 года альбома «Любовь — это не шутка», который был записан в 1986 году.

В настоящее время музыканты «Кино» готовят большие концерты с обновлённым составом. Голос Виктора Цоя будет звучать с оригинальных студийных мастер-лент, которые сохранил басист Игорь Тихомиров. Из-за пандемии коронавируса концерты перенесли с осени 2020 года на 2021 год.



В 2020 году вышли сразу несколько студийных клипов «Кино» в современном звучании: «Троллейбус», «Музыка волн» и «Мама, мы все сошли с ума». Сразу после голосования по конституционным поправкам в эфире Первого канала музыканты исполнили песню «В наших глазах».

Николай Нелюбин, специально для «Фонтанки.ру»