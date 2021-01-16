В Петербурге две активистки будут ждать суда в полиции. Конституционный суд и малолетние дети не помогли

Как сообщил «Фонтанке» глава фракции «Яблоко» в петербургском ЗакСе Борис Вишневский, к позднему вечеру 16 января из 76 отдела не отпустили Светлану Ковалец, которой вменяют часть 8 статьи 20.2 КоАП. Повторное нарушение установленного порядка публичного мероприятия в качестве наказания предполагает в том числе арест, и Ковалец оставляют в отделе ждать суда.

После субботней серии задержаний петербургских активистов четверо уже вышли из отделов с протоколами. Ещё для двоих пребывание в полиции затягивается до суда, несмотря на попытки правозащитников напомнить о допустимых сроках ограничения свободы некоторых категорий граждан.

В другом отделе с арестной частью 2 той же статьи остаётся Александра Шашок. У обеих есть дети младше 14 лет. Согласно КоАП, женщины с малолетними детьми попадают в категорию тех, к кому административный арест применяться не может. Исключениями также являются, к примеру, беременные, несовершеннолетние, военнослужащие и имеющие специальные звания сотрудники СК, органов внутренних дел.

Конституционный суд в своём определении от 8 декабря 2015 года также разъяснял, https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71183642/ что при наличии достоверных сведений о том, что правонарушитель есть в списке исключений, то срок его задержания не должен превышать трёх часов, даже если в перспективе административный арест. По словам Вишневского, цитирование определение КС освободить женщин не помогло.

В субботу задержали уже девять активистов. Четверых непосредственно во время пикетов, Шашок припомнили октябрьскую акцию солидарности с Хабаровском, координатору «Открытой России» Дмитрию Скурихину - февральский протест против поправок к Конституции. Остальных активистов отпустили с протоколами по разным частям 20.2 КоАП. Скурихин сообщал, что поедет в Москву встречать Алексея Навального. Александра Шашок свой поезд, похоже пропустила, не разминувшись у парадной с полицией. Добраться до столицы не удалось и главе петербургского штаба политика Ирине Фатьяновой: её и активиста Илью Гантварга сняли с поезда.