Деньги любят тишину. Банки США отказываются от финансовой помощи демократам и республиканцам после штурма Капитолия

Штурм Капитолия сторонниками Дональда Трампа повлиял на настроения американской бизнес-элиты.



«Штурм Капитолия побудил некоторые крупные банки и компании приостановить финансирование политической деятельности», — сообщает 11 января The Wall Street Journal.

Два крупнейших банка Америки —JPMorgan Chase & Co. и Citigroup Inc. — заявили, что в ближайшие месяцы приостанавливают все пожертвования как республиканцам, так и демократам. Другие компании, включая страховую группу Blue Cross Blue Shield и Marriott International Inc., подтвердили, что приостановят выделение средств республиканским законодателям.