Деньги любят тишину. Банки США отказываются от финансовой помощи демократам и республиканцам после штурма Капитолия

Два крупнейших банка Америки —JPMorgan Chase & Co. и Citigroup Inc. — заявили, что в ближайшие месяцы приостанавливают все пожертвования как республиканцам, так и демократам. Другие компании, включая страховую группу Blue Cross Blue Shield и Marriott International Inc., подтвердили, что приостановят выделение средств республиканским законодателям.

За два года только JPMorgan и Citigroup пожертвовали кандидатам в федеральные органы власти почти 1,6 миллиона долларов.

Сторонники Трампа, воодушевленные его речью с отказом от признания поражения на выборах президента, 6 января взяли штурмом Капитолий. Пять человек погибли, полиция применяла слезоточивый газ. В итоге их вытеснила нацгвардия, а Конгресс на следующий день официально утвердил итоги выборов, на которых победил демократ Джо Байден. Сам республиканец позже осудил действия демонстрантов. Десятки участников штурма предстали перед судом, а один из них попросил предоставить ему переводчика с русского языка. Глава полиции Капитолия Стивен Санд подал в отставку.