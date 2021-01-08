Петербуржец погиб после заезда на автомобильном капоте, привязанном к «Ниве». Его «сани» угодили под «Ладу»

Идея использовать автомобильный капот в качестве саней посетила двоих приятелей под Тихвином. Экстремальный заезд оказался смертельным для 28-летнего жителя Петербурга.



Как стало известно «Фонтанке» 8 января, примерно в девять вечера в минувшую среду двое приятелей решили нескучно провести время в деревне Исаково, что в Тихвинском районе Ленобласти.

Один из них — 27-летний слесарь из деревни Песчанки — сел за руль чужой «Нивы». Несмотря на то, что уже выпил, а ранее был лишён прав. Его 28-летний приятель из Петербурга устроился на автомобильном капоте, привязанном к автомобилю с помощью троса.