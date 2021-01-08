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Петербуржец погиб после заезда на автомобильном капоте, привязанном к «Ниве». Его «сани» угодили под «Ладу»

Идея использовать автомобильный капот в качестве саней посетила двоих приятелей под Тихвином. Экстремальный заезд оказался смертельным для 28-летнего жителя Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке» 8 января, примерно в девять вечера в минувшую среду двое приятелей решили нескучно провести время в деревне Исаково, что в Тихвинском районе Ленобласти.

Один из них — 27-летний слесарь из деревни Песчанки — сел за руль чужой «Нивы». Несмотря на то, что уже выпил, а ранее был лишён прав. Его 28-летний приятель из Петербурга устроился на автомобильном капоте, привязанном к автомобилю с помощью троса.

Импровизированные сани начали скользить по двору, но при очередном повороте их занесло под двигавшуюся во встречном направлении «Ладу», которой управлял 34-летний безработный житель деревни Саньково. Последний сел за руль машины, не имея водительского удостоверения.

В результате аварии сидевший на автомобильном капоте петербуржец скончался от полученных травм на месте происшествия.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, по факту случившегося проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (16)

hal9000
Кататься так на самом деле хорошо...я катался правда на ватрушке..оЧуЧуния конеЧно ничАво..но это надо на открытой местности..а на проезжей части эт бред..там же неуправляемое все абсолютно и машину носит нехило...
veteran78
Российская деревня зажигает ! А контингент ... любо дорого !
Урус-Баши
Слесарь, лишенный прав, безработный, никогда их не имевший. Все пьяные. Где живём? Москва и Петербург? Нет, Дебилия и Кретон - две столицы.
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