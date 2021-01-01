«Фонтанке» стали известны дополнительные подробности инцидента в Симагино, где ночью 1 января 44-летний мужчина расстрелял экскаватор, а потом погиб сам.
История развивалась в жанре боевика до самого финала. По уточнённым данным, стрелка нашли не в машине, а около неё. Мёртвый, он стоял на коленях, уткнувшись лицом в снег. Когда участники следственно-оперативной группы начали переворачивать труп, то совершенно случайно нашли под ним гранату и вовремя успели её обезвредить. За такой новогодний подарок полиция «спасибо» покойному не сказала.
О том, что произошло в Симагино, «Фонтанка» писала ранее. 44-летний мужчина на внедорожнике приехал на площадку по добыче грунта и заявил охраннику, что будет стрелять. После этого он выпустил множество пуль в экскаватор и якобы бросил гранату, которая взорвалась в куче земли. Через час приехавшая полиция нашла стрелка мёртвым. Погиб он от пулевого ранения. Видео с места происшествия можно посмотреть на «Фонтанке».