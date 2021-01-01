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Стрелок из Симагино заминировал себя перед смертью. Гранату увидели чудом

«Фонтанке» стали известны дополнительные подробности инцидента в Симагино, где ночью 1 января 44-летний мужчина расстрелял экскаватор, а потом погиб сам.

История развивалась в жанре боевика до самого финала. По уточнённым данным, стрелка нашли не в машине, а около неё. Мёртвый, он стоял на коленях, уткнувшись лицом в снег. Когда участники следственно-оперативной группы начали переворачивать труп, то совершенно случайно нашли под ним гранату и вовремя успели её обезвредить. За такой новогодний подарок полиция «спасибо» покойному не сказала.

Фото: «Фонтанка.ру»

О том, что произошло в Симагино, «Фонтанка» писала ранее. 44-летний мужчина на внедорожнике приехал на площадку по добыче грунта и заявил охраннику, что будет стрелять. После этого он выпустил множество пуль в экскаватор и якобы бросил гранату, которая взорвалась в куче земли. Через час приехавшая полиция нашла стрелка мёртвым. Погиб он от пулевого ранения. Видео с места происшествия можно посмотреть на «Фонтанке».

Фото: «Фонтанка.ру»

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Комментарии (7)

Wowan
Бизьнесмен цивилизованный! Не лук взял и даже не рогатку! Взял автомат Калашникова и культурно сделал из экскаватора дуршлаг, ну а хде не получилось - гранатой поправил. С чуйством юмора тоже всё в порядке, "суприз" полицаям оставил - Новогодний! Всех - с праздником!
RemyMartin
Шумный самовыпил.
Brevnault
На убиенном куртка с логотипом фонтанки. Мерч или показалось?
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