Ночью в Симагино мужчина стрелял из автомата по экскаватору. Позднее стрелка нашли мёртвым — с ранением от пули

События, напоминающие боевик, произошли новогодней ночью в Выборгском районе Ленинградской области. Там неизвестный мужчина на чёрном BMW приехал в поле под посёлком Симагино, где техника перерабатывает грунт, и начал стрелять по экскаватору.

Как стало известно «Фонтанке», 1 января около двух ночи в полицию позвонил житель Рощино. По его словам, его тесть, охраняющий технику у посёлка Симагино, рассказал, что часом ранее к нему пожаловал некий мужчина на чёрном внедорожнике. «Гость» сказал, что будет стрелять, и тут же открыл стрельбу из автомата по экскаватору, разбив у него лобовое стекло и повредив гидравлический шланг. Ещё есть неподтверждённая информация, что стрелок кинул гранату.