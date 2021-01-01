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Ночью в Симагино мужчина стрелял из автомата по экскаватору. Позднее стрелка нашли мёртвым — с ранением от пули

События, напоминающие боевик, произошли новогодней ночью в Выборгском районе Ленинградской области. Там неизвестный мужчина на чёрном BMW приехал в поле под посёлком Симагино, где техника перерабатывает грунт, и начал стрелять по экскаватору.

Как стало известно «Фонтанке», 1 января около двух ночи в полицию позвонил житель Рощино. По его словам, его тесть, охраняющий технику у посёлка Симагино, рассказал, что часом ранее к нему пожаловал некий мужчина на чёрном внедорожнике. «Гость» сказал, что будет стрелять, и тут же открыл стрельбу из автомата по экскаватору, разбив у него лобовое стекло и повредив гидравлический шланг. Ещё есть неподтверждённая информация, что стрелок кинул гранату.

После этого мужчина на BMW уехал. Машина зарегистрирована на 41-летнюю петербурженку, техника — на её ровесника-бизнесмена.

Стрелок, 44-летний мужчина, по данным «Фонтанки», был найден мёртвым в автомобиле под Симагино. Предположительно он был нетрезв. На его теле есть огнестрельное ранение.

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Комментарии (17)

Alesha
Надеюсь, что в деревянных кабинетах и в кожаных креслах кто то думает не только каракулем с эмблемой. Господа! Либо вы тупые! Либо вы займётесь этой проблемой. Не трупом! А проблемой! Жду! Уверен, что даже жопу не поднимут!)))))
Alesha
Мусор это! Обычный мусор! Свалка! Достал этот СК своей мудростью, другие щедростью. А остальное население там будет ковыряться? Я готов к диалогу!
bluxer
Запутанная история.
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