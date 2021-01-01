Появилось видео из Выборгского района Ленобласти, где минувшей ночью, 1 января, 44-летний мужчина на BMW приехал расстреливать технику, добывающую грунт. Ролик опубликовало издание 47news.
На кадрах — изрешеченный кузов экскаватора. По кучности пулевых отверстий можно сделать вывод, что стрелявший дал очередь из боевого автомата.
О том, что произошло в Симагино, «Фонтанка» писала ранее. 44-летний мужчина на внедорожнике приехал на площадку по добыче грунта и заявил охраннику, что будет стрелять. После этого он выпустил множество пуль в экскаватор и якобы бросил гранату, которая упала за цель и взорвалась в куче земли. Через час приехавшая полиция нашла стрелка мёртвым в BMW недалеко от места происшествия. Погиб он от пулевого ранения.
По данным 47news, погибший стрелок зарегистрирован в посёлке Ильичево Выборгского района, занимался бизнесом, возможно, связанным с грузоперевозками. Машина, на которой он приехал, оформлена на 41-летнюю петербурженку, а экскаватор — на её ровесника.
Как говорят в полиции, предположительным мотивом пальбы был бизнес-конфликт с владельцем техники.