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Появилось видео из Симагино, где мужчина выпустил автоматную очередь в экскаватор, а потом погиб сам

Кадр из видео 47news
Кадр из видео 47news

Появилось видео из Выборгского района Ленобласти, где минувшей ночью, 1 января, 44-летний мужчина на BMW приехал расстреливать технику, добывающую грунт. Ролик опубликовало издание 47news.

На кадрах — изрешеченный кузов экскаватора. По кучности пулевых отверстий можно сделать вывод, что стрелявший дал очередь из боевого автомата.

О том, что произошло в Симагино, «Фонтанка» писала ранее. 44-летний мужчина на внедорожнике приехал на площадку по добыче грунта и заявил охраннику, что будет стрелять. После этого он выпустил множество пуль в экскаватор и якобы бросил гранату, которая упала за цель и взорвалась в куче земли. Через час приехавшая полиция нашла стрелка мёртвым в BMW недалеко от места происшествия. Погиб он от пулевого ранения.

По данным 47news, погибший стрелок зарегистрирован в посёлке Ильичево Выборгского района, занимался бизнесом, возможно, связанным с грузоперевозками. Машина, на которой он приехал, оформлена на 41-летнюю петербурженку, а экскаватор — на её ровесника.

Как говорят в полиции, предположительным мотивом пальбы был бизнес-конфликт с владельцем техники.

Кадр из видео 47news
Кадр из видео 47news

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