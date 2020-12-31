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Портретная галерея важных слов: новогодние образы Владимира Путина с 1999 года по 2020

«Фонтанка» продолжает ретроспективу образов главы государства. Прибавляем еще один, вспоминая, как напутствовал Владимир Путин россиян все предыдущие годы.

«Фонтанка» на карточках собрала фотографии президента и основные тезисы его поздравлений россиянам за 21 год.

Что скажет президент по итогам 2020-го и чего пожелает в наступающем году, покажет время. Уже совсем скоро мы соберемся все вместе, чтобы попрощаться с уходящим годом. А для тех, кто внимательно изучил речи президента, предлагаем проверить свою интуицию, а заодно и нашу как составителей, и сыграть в новогоднее бинго, где мы собрали наиболее часто встречающиеся слова и фразы, которые Владимир Путин использует в своих новогодних обращениях к стране.

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Комментарии (2)

kоt-obormot
"Это был тяжелый год." - надо потерпеть еще лет 20, да?
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