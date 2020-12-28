В деле растлителя девочек-подростков из-под Петербурга появились ещё 10 эпизодов. Школьницы снабжали извращенца фотографиями

Дело задержанного в апреле из-за нездоровой любви к школьницам жителя Янино обрастает новыми эпизодами. Весной 30-летнего уроженца Владивостока обвинили в насильственных действиях сексуального характера и изнасиловании 12-летней девочки, а также развратных действиях в отношении 14-летней.

Как стало известно «Фонтанке» 28 декабря, мужчина, сидящий в изоляторе, был дополнительно изобличён ещё в десятке эпизодов. В 2019 году из своей квартиры на Заневской улице он поддерживал связь со школьницами 12–14 лет. Растлитель назывался в соцсетях Николаем Котовым, Кириллом Гуляевым и Катей Плюшевой. Он вступал с девочками в переписку на сексуальные темы, а после «принуждал их к выполнению циничной и натуралистической фотосъёмки». В Янино отправлялись снимки обнаженного тела, половых органов, груди.