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В деле растлителя девочек-подростков из-под Петербурга появились ещё 10 эпизодов. Школьницы снабжали извращенца фотографиями

Дело задержанного в апреле из-за нездоровой любви к школьницам жителя Янино обрастает новыми эпизодами. Весной 30-летнего уроженца Владивостока обвинили в насильственных действиях сексуального характера и изнасиловании 12-летней девочки, а также развратных действиях в отношении 14-летней.

Как стало известно «Фонтанке» 28 декабря, мужчина, сидящий в изоляторе, был дополнительно изобличён ещё в десятке эпизодов. В 2019 году из своей квартиры на Заневской улице он поддерживал связь со школьницами 12–14 лет. Растлитель назывался в соцсетях Николаем Котовым, Кириллом Гуляевым и Катей Плюшевой. Он вступал с девочками в переписку на сексуальные темы, а после «принуждал их к выполнению циничной и натуралистической фотосъёмки». В Янино отправлялись снимки обнаженного тела, половых органов, груди.

По всем эпизодам возбуждены уголовные дела, обвиняемый продолжает находиться под стражей.

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