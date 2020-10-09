В комитете по благоустройству новый Пащенко. Отвечает за дороги

Егор Пащенко в должности зампредседателя комблага теперь отвечает за содержание городских дорог. Налоговая по-прежнему видит в нем гендиректора городского ОАО «Коломяжское».

Судя по информации на сайте комитета, Пащенко приступил к своим обязанностям в самом конце сентября. Он непосредственно курирует отделы комплексной уборки, содержания и эксплуатации дорог, а также отдела согласований и разрешений.

Перед этим Егор Пащенко почти год возглавлял городское ОАО «Коломяжское», которое является традиционным подрядчиком комитета по содержанию дорог. Именно на этот период выпал скандал с розыгрышем контракта на Калининский район. Напомним, всего комблаг объявил 18 аукционов на содержание дорог города на ближайшие полтора года — по числу районов. В 16 контракты разошлись без борьбы, но конкуренция возникла лишь в Выборгском и Калининском. В итоге аукцион в Калининском районе за 862 млн рублей выиграло СП «Северное». Однако ОАО «Коломяжское» пожаловалось на это решение, ссылаясь на отсутствие у победителя генподрядного опыта; УФАС согласилось с этим, и контракт подписали с областным предприятием «Пригородное ДРСУ № 1», которое ранее заняло второе место. В конце августа суд полностью удовлетворил иск СП «Северное». Он признал незаконными решение и предписание УФАС и закупочной комиссии, а также недействительным контракт с «Пригородным ДРСУ № 1». Комитет по госзаказу обязали вернуть закупку на стадию заключения контракта с СП «Северное» и завершить ее.