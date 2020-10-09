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09.10.2020 14:03
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В комитете по благоустройству новый Пащенко. Отвечает за дороги

Егор Пащенко в должности зампредседателя комблага теперь отвечает за содержание городских дорог. Налоговая по-прежнему видит в нем гендиректора городского ОАО «Коломяжское».

Судя по информации на сайте комитета, Пащенко приступил к своим обязанностям в самом конце сентября. Он непосредственно курирует отделы комплексной уборки, содержания и эксплуатации дорог, а также отдела согласований и разрешений.

Перед этим Егор Пащенко почти год возглавлял городское ОАО «Коломяжское», которое является традиционным подрядчиком комитета по содержанию дорог. Именно на этот период выпал скандал с розыгрышем контракта на Калининский район. Напомним, всего комблаг объявил 18 аукционов на содержание дорог города на ближайшие полтора года — по числу районов. В 16 контракты разошлись без борьбы, но конкуренция возникла лишь в Выборгском и Калининском. В итоге аукцион в Калининском районе за 862 млн рублей выиграло СП «Северное». Однако ОАО «Коломяжское» пожаловалось на это решение, ссылаясь на отсутствие у победителя генподрядного опыта; УФАС согласилось с этим, и контракт подписали с областным предприятием «Пригородное ДРСУ № 1», которое ранее заняло второе место. В конце августа суд полностью удовлетворил иск СП «Северное». Он признал незаконными решение и предписание УФАС и закупочной комиссии, а также недействительным контракт с «Пригородным ДРСУ № 1». Комитет по госзаказу обязали вернуть закупку на стадию заключения контракта с СП «Северное» и завершить ее.

Несмотря на это, контракт с компанией из Ленобласти не расторгнут, однако исполняет она его не своими силами. Главным субподрядчиком предсказуемо оказалось ОАО «Коломяжское».

Отметим, в выписке из ЕГРЮЛ Пащенко по-прежнему значится гендиректором ОАО «Коломяжское». Можно предположить, что информацию в реестр вносят с запозданием; но сам Егор Пащенко на прямой вопрос ответить не смог, дисциплинированно отправив корреспондента в пресс-службу.

Добавим, комитет недолго продержался без человека с такой фамилией в руководстве. В конце мая из ведомства ушел Кирилл Пащенко, в должности замглавы отвечавший за проведение так пока и не реализованной мусорной реформы.

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Комментарии (4)

Serg_I
А вы, друзья, как ни садитесь...
И.А.Крылов
mix.mix_leero
Господа-товарищи это как понимать, человек в 2015г. окончил факультет космического приборостроения и сейчас в 2020г."отвечает за дороги"? Он же ничего не знает. Ни сопромата, ни проектирования, ни технологии строительства, дорожно-строительное материалов, водопропускных сооружений? Это как можно издеваться над профессией? Я просто потрясён!
Sibir_5e4d67bbb7aea
с 2014г. нет такой формы собственности как ОАО....
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