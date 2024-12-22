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Политика Подозреваемый в причастности к обрыву кабелей в Балтийском море китайский корабль Yi Peng 3 отправился в порт назначения

Подозреваемый в причастности к обрыву кабелей в Балтийском море китайский корабль Yi Peng 3 отправился в порт назначения

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2 комментария

Подозреваемый в причастности к обрыву двух оптоволоконных кабелей в Балтийском море китайский корабль Yi Peng 3, месяц ожидавший в международных водах датского пролива Каттегат, возобновил свой рейс и отправился в порт назначения в Египте. Информацию изданию Rzeczpospolita подтвердили ВМС Дании.

Ранее шведская полиция по приглашению китайских властей пришла на судно, которое находится в центре расследования инцидента с повреждением кабеля. Вместе со шведскими полицейскими на борт поднялись представители из Финляндии, Китая, Германии и Дании.

Йонас Бэкстранд, председатель шведской стороны, сказал: «Мы остались довольны визитом на борт, который был относительно открытым и прозрачным, у нас была возможность увидеть то, что мы хотели увидеть, и поговорить с членами экипажа, с которыми мы хотели поговорить».

Суда в международных водах пользуются принципом «свободы судоходства», что означает, что страна не может вмешиваться в деятельность судов, плавающих под флагом другой страны. Дания, которая помогла прийти к компромиссу, позволяющему европейским странам отправлять представителей на борт, заявила в четверг, что Yi Peng 3 будет разрешено возобновить свой рейс после проверки.

Китайское судно 15 ноября покинуло российский порт Усть-Луга в Финском заливе. Вскоре после этого — 18 ноября — перестал работать телекоммуникационный подводный кабель C-Lion1, соединяющий Финляндию и Германию. Почти одновременно отключился аналогичный кабель BCS East-West Interlink, соединяющий Литву и Швецию. Во время инцидента как минимум у четырех кораблей, находившихся вблизи места происшествия, были выключены передатчики. Среди этих кораблей оказался и Yi Peng 3.

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Обрыв кабеля Балтийское море Yi Peng 3
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Комментарии
2
Гость
38 минут
В итоге, кабель порвался, потому что кабель был китайский, а не потому что якорь был китайский. Капитана не знала, капитана делала как капитана говорила.
Гость
59 минут
Режет ухо, когда про торговое судно говорят - "корабль"! Как угодно можно обозвать, хоть "посудиной", "старым корытом" или "калошей", но "корабль" должен быть военным!
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