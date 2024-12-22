Подозреваемый в причастности к обрыву кабелей в Балтийском море китайский корабль Yi Peng 3 отправился в порт назначения

Подозреваемый в причастности к обрыву двух оптоволоконных кабелей в Балтийском море китайский корабль Yi Peng 3, месяц ожидавший в международных водах датского пролива Каттегат, возобновил свой рейс и отправился в порт назначения в Египте. Информацию изданию Rzeczpospolita подтвердили ВМС Дании.

Ранее шведская полиция по приглашению китайских властей пришла на судно, которое находится в центре расследования инцидента с повреждением кабеля. Вместе со шведскими полицейскими на борт поднялись представители из Финляндии, Китая, Германии и Дании.

Йонас Бэкстранд, председатель шведской стороны, сказал: «Мы остались довольны визитом на борт, который был относительно открытым и прозрачным, у нас была возможность увидеть то, что мы хотели увидеть, и поговорить с членами экипажа, с которыми мы хотели поговорить».