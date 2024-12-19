Шведская полиция посетила судно из КНР в ходе расследования дела оборванных кабелей в Балтийском море

Шведская полиция по приглашению китайских властей в четверг пришла на судно Yi Peng 3, которое находится в центре расследования инцидента с повреждением кабеля в Балтийском море. Об этом 19 декабря сообщает CNN.

Вместе с шведскими полицейскими на борт поднялись представители из Финляндии, Китая, Германии и Дании. Судно Yi Peng 3 в настоящее время находится в проливе Каттегат между Данией и Швецией.

При этом полиция Швеции присутствовала на борту Yi Peng 3 только в качестве наблюдателей, в то время как проводили расследование китайские власти.

«Параллельно продолжается предварительное расследование по факту диверсии в связи с двумя обрывами кабеля в Балтийском море», говорится в заявлении полиции.

На днях издание Wall Street Journal , со ссылкой на свои источники, сообщило, что капитан китайского судна получил указание повредить кабели от российских спецслужб. Россия отвергла подобные обвинения и назвала их «абсурдными и смехотворными». Президент Финляндии Александр Стубб сомневается, что Россия может быть причастна к обрыву подводных кабелей в Балтийском море. Он отметил, что не уверен в правдивости информации The Wall Street Journal.

Yi Peng 3 вышел из порта Усть-Луга 15 ноября. Пунктом его назначения указан Порт-Саид в Египте. 18 ноября перестал работать телекоммуникационный подводный кабель C-Lion1, соединяющий Финляндию и Германию. Почти одновременно отключился аналогичный кабель BCS East-West Interlink, соединяющий Литву и Швецию. Во время инцидента как минимум у четырех кораблей, находившихся вблизи места происшествия, были выключены передатчики. Среди этих кораблей оказался и Yi Peng 3.