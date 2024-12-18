Стубб сомневается, что Россия может быть причастна к обрыву кабелей в Балтийском море

Президент Финляндии Александр Стубб сомневается, что Россия может быть причастна к обрыву подводных кабелей в Балтийском море. Об этом в среду, 18 декабря, сообщает Yle.
Стубб отметил, что не уверен в правдивости информации The Wall Street Journal о том, что российская разведка якобы проинструктировала капитана китайского судна Yi Peng 3 обрезать кабели в Балтийском море с помощью якоря.
«На основании той информации, которой я располагаю, довольно сложно согласиться с трактовкой произошедшего в Wall Street Journal», — указал президент республики, отметив, что расследование повреждения кабелей в Балтийском море продолжается.
По словам Стубба, в настоящее время приходится сталкиваться с огромным потоком сообщений, информация в котором может быть как правдивой, так и ложной.
Ранее глава полиции безопасности Финляндии (SUPO) Юха Мартелиус заявил, что у них нет информации о причастности России к обрыву подводных кабелей в Балтийском море.
Yi Peng 3 вышел из порта Усть-Луга 15 ноября. Пунктом его назначения указан Порт-Саид в Египте. 18 ноября перестал работать телекоммуникационный подводный кабель C-Lion1, соединяющий Финляндию и Германию. Почти одновременно отключился аналогичный кабель BCS East-West Interlink, соединяющий Литву и Швецию. Во время инцидента как минимум у четырех кораблей, находившихся вблизи места происшествия, были выключены передатчики. Среди этих кораблей оказался и Yi Peng 3.
The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщил, что в повреждении кабелей подозревают Россию. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что шведское руководство «хорошо осознает», что разрывы кабелей в Балтийском море могут быть результатом диверсии. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо воздержался от предположений о причинах инцидента, однако финская полиция, ведущая расследование, подозревает, что дата-кабель был поврежден намеренно. Этой же версии придерживаются и в Швеции. Министр обороны Германии Борис Писториус также указал на вероятность саботажа и заявил, что не верит в непреднамеренное повреждение сразу двух кабелей. Все четыре страны задействованы в расследовании.
Yle выяснило, что замеченное рядом с поврежденными кабелями судно Yi Peng 3 принадлежит двум китайским бизнесменам. Британской газете Financial Times удалось связаться с представителем китайской компании, владеющей судном. Он сообщил журналистам, что китайские власти попросили содействовать в расследовании происшествия, но отказался от дальнейших комментариев.
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