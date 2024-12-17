В Финляндии прокомментировали, причастна ли Россия к обрыву кабелей в Балтийском море

Глава полиции безопасности Финляндии (SUPO) Юха Мартелиус заявил, что у них нет информации о причастности России к обрыву подводных кабелей в Балтийском море. Об этом во вторник, 17 декабря, сообщает Yle.

При этом, по мнению Мартелиуса, у России мог быть мотив для того, чтобы проинструктировать капитана судна КНР.

«Их партнерство несбалансированное. Китай явно более сильный партнер. Конечно, у Китая и России есть очень тесные контакты в области безопасности и обороны, но нужно помнить, что у стран также есть расхождения в интересах», — отметил Мартелиус.

Yi Peng 3 вышел из порта Усть-Луга 15 ноября. Пунктом его назначения указан Порт-Саид в Египте. 18 ноября перестал работать телекоммуникационный подводный кабель C-Lion1, соединяющий Финляндию и Германию. Почти одновременно отключился аналогичный кабель BCS East-West Interlink, соединяющий Литву и Швецию. Во время инцидента как минимум у четырех кораблей, находившихся вблизи места происшествия, были выключены передатчики. Среди этих кораблей оказался и Yi Peng 3.

The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщил, что в повреждении кабелей подозревают Россию. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что шведское руководство «хорошо осознает», что разрывы кабелей в Балтийском море могут быть результатом диверсии. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо воздержался от предположений о причинах инцидента, однако финская полиция, ведущая расследование, подозревает, что дата-кабель был поврежден намеренно. Этой же версии придерживаются и в Швеции. Министр обороны Германии Борис Писториус также указал на вероятность саботажа и заявил, что не верит в непреднамеренное повреждение сразу двух кабелей. Все четыре страны задействованы в расследовании.