Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-11°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-11°

ясная погода, без осадков

ощущается как -14

1 м/c,

с-з.

 743мм 83%
Подробнее
5 Пробки
USD 102,91
EUR 108,70
Конюшенное ведомство вышло из суда
Чем угощает Псков
Сколько стоит убрать снег
Курсы ЖКХ для чайников
Промышленный Петербург
Платить лицом в метро
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия В Финляндии прокомментировали, причастна ли Россия к обрыву кабелей в Балтийском море

В Финляндии прокомментировали, причастна ли Россия к обрыву кабелей в Балтийском море

1 308
Написать комментарий

Глава полиции безопасности Финляндии (SUPO) Юха Мартелиус заявил, что у них нет информации о причастности России к обрыву подводных кабелей в Балтийском море. Об этом во вторник, 17 декабря, сообщает Yle. 

Полиция безопасности Финляндии не обладает информацией о том, что российская разведка проинструктировала капитана китайского судна Yi Peng 3 обрезать кабели в Балтийском море с помощью якоря, о чем ранее писал The Wall Street Journal.

«Нельзя сказать, что имеется какая-то определенная или четкая информация на этот счет», — сказал глава полиции.

При этом, по мнению Мартелиуса, у России мог быть мотив для того, чтобы проинструктировать капитана судна КНР. 

«Их партнерство несбалансированное. Китай явно более сильный партнер. Конечно, у Китая и России есть очень тесные контакты в области безопасности и обороны, но нужно помнить, что у стран также есть расхождения в интересах», — отметил Мартелиус.

По его словам, повреждения кабелей в Балтийском море тщательно расследуются властями в рамках международного сотрудничества. Мартелиус добавляет, что SUPO ежедневно проводит проверки, обмениваясь информацией с зарубежными партнерами. 

Yi Peng 3 вышел из порта Усть-Луга 15 ноября. Пунктом его назначения указан Порт-Саид в Египте. 18 ноября перестал работать телекоммуникационный подводный кабель C-Lion1, соединяющий Финляндию и Германию. Почти одновременно отключился аналогичный кабель BCS East-West Interlink, соединяющий Литву и Швецию. Во время инцидента как минимум у четырех кораблей, находившихся вблизи места происшествия, были выключены передатчики. Среди этих кораблей оказался и Yi Peng 3.

The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщил, что в повреждении кабелей подозревают Россию. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что шведское руководство «хорошо осознает», что разрывы кабелей в Балтийском море могут быть результатом диверсии. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо воздержался от предположений о причинах инцидента, однако финская полиция, ведущая расследование, подозревает, что дата-кабель был поврежден намеренно. Этой же версии придерживаются и в Швеции. Министр обороны Германии Борис Писториус также указал на вероятность саботажа и заявил, что не верит в непреднамеренное повреждение сразу двух кабелей. Все четыре страны задействованы в расследовании.

Yle выяснило, что замеченное рядом с поврежденными кабелями судно Yi Peng 3 принадлежит двум китайским бизнесменам. Британской газете Financial Times удалось связаться с представителем китайской компании, владеющей судном. Он сообщил журналистам, что китайские власти попросили содействовать в расследовании происшествия, но отказался от дальнейших комментариев.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Финляндия Балтийское море Обрыв кабеля
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Контракты новые, проблемы — старые. Как отсутствие хозяина мешает ремонту петербургских дорог
6 февраля 2020, 11:29
Новости компаний
«Здравсити» удостоена двух наград на национальной премии «Бренд года в России – 2024»
17 декабря, 14:56
Новости компаний
Новогодние «Прогулки»: зимние экскурсии, которые подарят сказку
17 декабря, 10:30
ТОП 5
Новости компаний
«Здравсити» удостоена двух наград на национальной премии «Бренд года в России – 2024»
17 декабря, 14:56
Новогодние «Прогулки»: зимние экскурсии, которые подарят сказку
17 декабря, 10:30
Радио JAZZ теперь звучит в Санкт-Петербурге
17 декабря, 10:00
Центр Алмазова — здесь передовые технологии сочетаются с высочайшим профессионализмом
16 декабря, 17:04
«Алмаз – Антей» примет участие в международной выставке вооружений во Вьетнаме
16 декабря, 16:27
Фестиваль «Площадь Искусств» открылся мировой премьерой и выступлением Дениса Мацуева
16 декабря, 15:00
«2025 за квадрат» – ГК «А101» подарит праздничную скидку* на жилье к 2025 году
16 декабря, 14:33
Агентство недвижимости «КВС» — победитель премии «Град Петра Awards»
16 декабря, 13:33
«ПСК Эксперт»: Как и когда позеленеют наши дома?
16 декабря, 13:10
Старт продаж нового дома в ЖК «Пейзажный квартал»
16 декабря, 10:55
«Группа ЛСР» дарит квартиру у моря
16 декабря, 10:38
Теплый пол вместо батарей: согревает и экономит
13 декабря, 18:00