В Финляндии прокомментировали, причастна ли Россия к обрыву кабелей в Балтийском море

Глава полиции безопасности Финляндии (SUPO) Юха Мартелиус заявил, что у них нет информации о причастности России к обрыву подводных кабелей в Балтийском море. Об этом во вторник, 17 декабря, сообщает Yle.
Полиция безопасности Финляндии не обладает информацией о том, что российская разведка проинструктировала капитана китайского судна Yi Peng 3 обрезать кабели в Балтийском море с помощью якоря, о чем ранее писал The Wall Street Journal.
«Нельзя сказать, что имеется какая-то определенная или четкая информация на этот счет», — сказал глава полиции.
При этом, по мнению Мартелиуса, у России мог быть мотив для того, чтобы проинструктировать капитана судна КНР.
«Их партнерство несбалансированное. Китай явно более сильный партнер. Конечно, у Китая и России есть очень тесные контакты в области безопасности и обороны, но нужно помнить, что у стран также есть расхождения в интересах», — отметил Мартелиус.
По его словам, повреждения кабелей в Балтийском море тщательно расследуются властями в рамках международного сотрудничества. Мартелиус добавляет, что SUPO ежедневно проводит проверки, обмениваясь информацией с зарубежными партнерами.
Yi Peng 3 вышел из порта Усть-Луга 15 ноября. Пунктом его назначения указан Порт-Саид в Египте. 18 ноября перестал работать телекоммуникационный подводный кабель C-Lion1, соединяющий Финляндию и Германию. Почти одновременно отключился аналогичный кабель BCS East-West Interlink, соединяющий Литву и Швецию. Во время инцидента как минимум у четырех кораблей, находившихся вблизи места происшествия, были выключены передатчики. Среди этих кораблей оказался и Yi Peng 3.
The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщил, что в повреждении кабелей подозревают Россию. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что шведское руководство «хорошо осознает», что разрывы кабелей в Балтийском море могут быть результатом диверсии. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо воздержался от предположений о причинах инцидента, однако финская полиция, ведущая расследование, подозревает, что дата-кабель был поврежден намеренно. Этой же версии придерживаются и в Швеции. Министр обороны Германии Борис Писториус также указал на вероятность саботажа и заявил, что не верит в непреднамеренное повреждение сразу двух кабелей. Все четыре страны задействованы в расследовании.
Yle выяснило, что замеченное рядом с поврежденными кабелями судно Yi Peng 3 принадлежит двум китайским бизнесменам. Британской газете Financial Times удалось связаться с представителем китайской компании, владеющей судном. Он сообщил журналистам, что китайские власти попросили содействовать в расследовании происшествия, но отказался от дальнейших комментариев.
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