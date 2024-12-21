В Колпино после поджогов банкоматов задержан 70-летний пенсионер

В Колпино за прошедшую субботу, 21 декабря, подожгли два банкомата, задержан 70-летний пенсионер. Об этом рассказали в ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленинградской области.

Мужчина в ходе опроса признался, что причастен к нескольким эпизодам поджога. Они произошли в доме 34 по Тверской улице, в доме 37 по проспекту Ленина. Еще одна попытка поджога произошла в доме 7 на улице Тазаева.



Пенсионер, предварительно, действовал по указанию неизвестных, которые склонили его к преступлению. Возбуждено уголовное дело по части 1 по статьи 205 УК РФ (теракт)

Ранее «Фонтанка» опубликовала фотографии из пострадавшего отделения Сбербанка в Колпино. Один из банкоматов сгорел до черноты.