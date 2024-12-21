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Происшествия В Колпино после поджогов банкоматов задержан 70-летний пенсионер

В Колпино после поджогов банкоматов задержан 70-летний пенсионер

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4 комментария

В Колпино за прошедшую субботу, 21 декабря, подожгли два банкомата, задержан 70-летний пенсионер. Об этом рассказали в ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленинградской области.

Мужчина в ходе опроса признался, что причастен к нескольким эпизодам поджога. Они произошли в доме 34 по Тверской улице, в доме 37 по проспекту Ленина. Еще одна попытка поджога произошла в доме 7 на улице Тазаева.

Пенсионер, предварительно, действовал по указанию неизвестных, которые склонили его к преступлению. Возбуждено уголовное дело по части 1 по статьи 205 УК РФ (теракт)

Ранее «Фонтанка» опубликовала фотографии из пострадавшего отделения Сбербанка в Колпино. Один из банкоматов сгорел до черноты.

В Петербурге в преддверии новогодних праздников усилили меры антитеррористической безопасности. Губернатор Александр Беглов призвал поговорить с родными и близкими об опасности общения с незнакомцами.

Только накануне в Петербурге и Ленобласти произошло несколько поджогов — подробнее о них здесь. А уже в субботу, 21 декабря, пенсионерка устроила взрыв в отделении Сбербанка на Среднеохтинском проспекте. Еще две женщины совершили безрезультатный поджог полицейской машины. Они уже задержаны.

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Колпино Поджог банкомата
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Комментарии
4
Отец Родной
49 минут
Тоже устал ждать, когда Грех вернёт накопления, украденные Сбером?
Гость
51 минута
Какие всё же внушаемые россияне. Одни лезут в авантюры, другие жгут всё подряд.
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