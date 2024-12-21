Беглов объявил об усилении антитеррористической безопасности в Петербурге после попыток терактов

Губернатор Санкт-Петербурга объявил, что в городе усилены меры антитеррористической безопасности в преддверии новогодних праздников в связи с попытками совершения терактов в стране. Об этом в субботу, 21 декабря, сообщила пресс-служба Смольного.

«Продолжаются попытки совершения терактов в России и в Санкт-Петербурге… В Петербурге накануне новогодних праздников усилены меры антитеррористической безопасности, ситуация контролируемая», — сказал глава города.

Только накануне в Петербурге и Ленобласти произошло несколько поджогов — подробнее о них здесь. А уже в субботу, 21 декабря, пенсионерка устроила взрыв в отделении Сбербанка на Среднеохтинском проспекте. Еще две женщины совершили безрезультатный поджог полицейской машины. Они уже задержаны.