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Власть Город Беглов объявил об усилении антитеррористической безопасности в Петербурге после попыток терактов

Беглов объявил об усилении антитеррористической безопасности в Петербурге после попыток терактов

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35 комментариев

Губернатор Санкт-Петербурга объявил, что в городе усилены меры антитеррористической безопасности в преддверии новогодних праздников в связи с попытками совершения терактов в стране. Об этом в субботу, 21 декабря, сообщила пресс-служба Смольного.

«Продолжаются попытки совершения терактов в России и в Санкт-Петербурге… В Петербурге накануне новогодних праздников усилены меры антитеррористической безопасности, ситуация контролируемая», — сказал глава города.

Беглов отметил, что подобная деятельность подразумевает наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

В случае обнаружения подозрительных предметов или настораживающей активности — звоните по номеру телефона 112, добавили в Смольном.

Только накануне в Петербурге и Ленобласти произошло несколько поджогов — подробнее о них здесь. А уже в субботу, 21 декабря, пенсионерка устроила взрыв в отделении Сбербанка на Среднеохтинском проспекте. Еще две женщины совершили безрезультатный поджог полицейской машины. Они уже задержаны.

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Комментарии
35
Игорь Протасов
1 час
Народ поднимается...
Заливщик голосовых планок
1 час
"ситуация контролируемая" - так эт чё, банкомат под контролем хлопнули?
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