Почта, банк, военкомат и квадрокоптер. Что и как поджигали накануне в Петербурге и Ленобласти

Последний рабочий день этой недели, возможно, побил рекорд по умышленным поджогам в Петербурге и Ленинградской области. Бутылки с горючими смесями летали в обоих регионах, и уж совсем уникальное явление — в Ленобласти «зажигалку» принес квадрокоптер.

«Фонтанка» подводит итог под преступлениями минувшего дня, когда страна отмечала День сотрудников органов госбезопасности.

Начать стоит, наверное, с набережной Фонтанки, 90. Камеры видеонаблюдения и очевидцы со всех сторон сняли 20-летнего футболиста, который несся к военкомату Ленобласти с пылающей стеклотарой. Одну он бросил в дверь, другую — в окно, после чего спешно ретировался. Молодчик успел домчать до Купчино и был задержан на Малой Балканской.

«Фонтанка» сообщала, что парень служил в армии, играл в футбол за команду СДЮШОР № 1 Московского района. Установлено, что на поджог военкомата его толкнул некто из мессенджера. В последнее время молодой человек мог выполнять роль дропа — забирать деньги у обманутых по телефону пенсионеров. Не исключено, что совершенный теракт — жирная точка в его работе с мошенниками. Как бы то ни было, ГСУ СУ по Петербургу возбудило уголовное дело о террористическом акте. Напомним, наказание по этой статье предполагает лишение свободы на срок до 20 лет.

Примечательно, что утром 20 декабря сотрудников военкомата, но другого — в Тосно — предупреждали о теракте. Это сделал неизвестный мужчина, звонивший в военный комиссариат ночью и ранним утром. О звонках было доложено в полицию, там быстро установили информатора. Им оказался злостный неплательщик алиментов из Калининского района Петербурга. Той ночью он был пьян и, видимо, скучал. В состоянии опьянения его доставили в отдел, оформили протокол и поместили в камеру. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

А уже вечером в Тосненском районе полыхнуло. Правда, в Ульяновке. 18-летний неработающий юноша пришел в отделение Сбера на Советском проспекте и поджег два банкомата, находящихся в доступной круглосуточной зоне. Огонь охватил 100 квадратных метров, облизав стены и потолок. В смежном помещении алкомаркета рухнули стеллажи с бутылками. В результате пострадала 32-летняя кассирша. Женщина получила черепно-мозговую травму и была госпитализирована. По данному факту возбуждено дело о теракте.

В деревне Ополье Кингисеппского района тоже горел банкомат. И вновь в подозреваемых 18-летний местный житель. Ущерб составил 35 тысяч рублей, с места изъяли три пластиковые бутылки с бензином. По данному факту, впрочем, дело возбуждено не по статье о теракте. Действия юноши квалифицированы как умышленная порча имущества. Возможно, в ходе следствия статья поменяется.

В деревне Фалилеево того же Кингисеппского района ученица 10 класса расплескала жидкость для розжига в здании сельской администрации, произошло это в шестом часу вечера. Юная жительница деревни пришла в сельсовет, разлила принесенное с собой и готовилась поджечь, но ей не дали. В этом случае также возбуждено дело об умышленной порче имущества, десятиклассницу процессуально задерживать не стали.

Во Всеволожске поздним пятничным вечером загорелось отделение «Почты России». В одиннадцатом часу в полицию сообщили, что неизвестный бросил коктейль Молотова в здание на Невской улице и убежал. Прибывший наряд по горячим следам задержал 31-летнего продавца из магазина электроники. По предварительным данным, он разбил бутылки с горючей смесью о стену почтового отделения, но из этого ничего не вышло: пламя было большое, но обстановка помещения не пострадала. Прибывшие пожарные быстро все потушили. Продавец же был доставлен в отдел и получил протокол о мелком хулиганстве, но это пока.