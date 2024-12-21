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Происшествия Еще один поджог. В Ленобласти из-за взрыва в банке пострадала женщина

Еще один поджог. В Ленобласти из-за взрыва в банке пострадала женщина

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10 комментариев

В поселке городского типа Ульяновка в Тосненском районе Ленобласти неизвестный поджог банкомат. В результате произошел взрыв, от которого пострадал человек. Об этом 20 декабря сообщает 47News.

Взрыв произошел вечером в здания № 1А по Советскому проспекту, в котором расположен банк.

Предварительно известно, что пострадавшая — женщина. Также были повреждены два банкомата.

Ранее полиция сообщила о ряде попыток поджогов различных объектов в Петербурге и Ленобласти. Все злоумышленники задержаны, по версии правоохранителей, поджигатели действовали по указанию зарубежных кураторов. В частности, в Петербурге на набережной Фонтанки пострадала дверь и окно военного комиссариата Ленобласти — 20-летний мужчина метнул две бутылки с зажигательной смесью.

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Поджог банкомата Взрыв Ленобласть
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Комментарии
10
В д. Гадюкино - дожди.
36 минут
Интересно, в чем смысл этих акций? Это же все равно затратно - человека найти, зазомбировать. Возможно, каких-то денег дать. И какой эффект?
Гость
38 минут
кто беспокоится насчет дронов - вроде бы уже в пути может, еще баллистики подкинут, но это не точно
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