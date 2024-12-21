Еще один поджог. В Ленобласти из-за взрыва в банке пострадала женщина

В поселке городского типа Ульяновка в Тосненском районе Ленобласти неизвестный поджог банкомат. В результате произошел взрыв, от которого пострадал человек. Об этом 20 декабря сообщает 47News.

Взрыв произошел вечером в здания № 1А по Советскому проспекту, в котором расположен банк.

Предварительно известно, что пострадавшая — женщина. Также были повреждены два банкомата.

Ранее полиция сообщила о ряде попыток поджогов различных объектов в Петербурге и Ленобласти. Все злоумышленники задержаны, по версии правоохранителей, поджигатели действовали по указанию зарубежных кураторов. В частности, в Петербурге на набережной Фонтанки пострадала дверь и окно военного комиссариата Ленобласти — 20-летний мужчина метнул две бутылки с зажигательной смесью.