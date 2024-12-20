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Происшествия Полиция рассказала о семи попытках поджогов в Петербурге и Ленобласти по указанию зарубежных кураторов

Полиция рассказала о семи попытках поджогов в Петербурге и Ленобласти по указанию зарубежных кураторов

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1 комментарий

С 16 по 20 декабря в разных районах Петербурга и Ленобласти произошло семь попыток поджогов объектов инфраструктуры. Все поджигатели, действовавшие по указанию иностранных кураторов, задержаны. Об этом сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Леноболасти.

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«Полиция в очередной раз призывает граждан при малейшем подозрении сразу звонить в полицию, чтобы избежать необдуманных поступков и закономерно следующего за них наказания», — подчеркнули в главке.

В Тихвинском районе Ленобласти 16 декабря ученик девятого класса совершил попытку поджога отделения почты. Роме того, в 47 регионе 19 декабря была совершена попытка поджога районной администрации в Кингисеппском районе — на этот раз десятиклассницей. Там же 20 декабря 18-летний молодой человек поджег банкомат на улице.

Пиротехнику в отделении банка на проспекте Луначарского 18 декабря подожгла пожилая женщина, пострадали потолок и обстановка в помещении. «Фонтанка» показывала видео и фото с места происшествия. В этот же день на улице лени Голикова пять человек, подростки 14-16 лет подожгли деревянных шкаф в подъезде дома.

Ранее «Фонтанка писала, что 20-летний футболист кинул бутылки с зажигательной смесью в здание военного комиссариата Ленобласти на набережной Фонтанки в Петербурге. 20 декабря на улице Коммуны несовершеннолетняя девушка подожгла автомобиль ГАИ.

«Установлено, что все они пошли на преступления по указке неизвестных, связавшихся с ними по телефону и в различных мессенджерах. Несмотря на то, что задержанные выступили в роли так называемых „биодронов“, всем им грозит серьезное уголовное наказание», — добавили в главке.

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Комментарии
2
07.10.1952
1 минута
Hенавижу! Это можно писать или конституция уже запретила?
triton1977
2 минуты
Третий абзац второе предложение, в слове "кроме" опечатка.
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