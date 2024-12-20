Пожилая жертва мошенников дала 35 залпов фейерверка в банке на севере Петербурга. Видео

Телефонные мошенники решили «поздравить» россиян с Новым годом, подстрекая своих жертв запускать пиротехнику в отделениях банка. Это уже второй похожий случай за декабрь — на этот раз шоу устроили в Выборгском районе.

Инцидент произошел в среду на Луначарского, 64. Около двух часов дня 76-летняя пенсионерка зашла в офис банка и в присутствии других клиентов запалила фитиль. Помещение осветили яркие вспышки, раздались громкие звуки. По предварительным данным «Фонтанки», обошлось без пострадавших, причинён ущерб банку. Ранее петербурженка и сама стала жертвой: телефонные мошенники украли у нее деньги.