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Происшествия Пожилая жертва мошенников дала 35 залпов фейерверка в банке на севере Петербурга. Видео

Пожилая жертва мошенников дала 35 залпов фейерверка в банке на севере Петербурга. Видео

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41 комментарий
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Телефонные мошенники решили «поздравить» россиян с Новым годом, подстрекая своих жертв запускать пиротехнику в отделениях банка. Это уже второй похожий случай за декабрь — на этот раз шоу устроили в Выборгском районе.

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Инцидент произошел в среду на Луначарского, 64. Около двух часов дня 76-летняя пенсионерка зашла в офис банка и в присутствии других клиентов запалила фитиль. Помещение осветили яркие вспышки, раздались громкие звуки. По предварительным данным «Фонтанки», обошлось без пострадавших, причинён ущерб банку. Ранее петербурженка и сама стала жертвой: телефонные мошенники украли у нее деньги.

Полиция расследует уголовное дело о хулиганстве. Правоохранители считают, что пенсионерка действовала по указанию неустановленных лиц. Ей грозит до семи лет лишения свободы. В отношении женщины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

За день до этого в отделении банка в Гатчине фейерверк запустила 20-летняя студентка. Девушка рассказала, что в WhatsApp её убедили перевести на неизвестный счёт 100 тысяч рублей, а потом снабдили инструкцией по поджогу.

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Комментарии
44
prosto korsak
1 час
Впечатляет спокойствие сидевшего на диване. "Поджигает? Да и гори оно всё синим пламенем!"
Devis
1 час
И сотрудницу банка наградить орденом , которая мимо прошла.
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