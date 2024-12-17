Взрыв пиротехники выгнал посетителей из банка в Гатчине. Задержана студентка с инструкцией

Будущий дизайнер попала под следствие после громкого похода в банк в Гатчинском районе Ленобласти. По предварительным данным, её вели кураторы из WhatsApp. Подробности стали известны «Фонтанке» 17 декабря.
Полицию на одну из центральных улиц Гатчины вызвали накануне незадолго до восьми часов вечера, сообщив о взрыве петард в помещении. Из банка эвакуировали полтора десятка человек. Травм ни у посетителей, ни у сотрудников нет, пострадал только потолок. Поднявшая шум девушка далеко уйти не успела: у отделения полицейские задержали четверокурсницу местного вуза.
20-летняя студентка из Луги учится на дизайнера, живёт в общежитии и, по собственному признанию, в начале месяца стала жертвой обмана. Девушка рассказала, что в WhatsApp её убедили перевести на неизвестный счёт 100 тысяч рублей, а потом снабдили инструкцией по поджогу.
Фрагменты пиротехнического изделия нашли на месте происшествия. Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве. Подозреваемая задержана на двое суток.
Случившееся не повлияло на график отделения, банк работает в штатном режиме.
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