Взрыв пиротехники выгнал посетителей из банка в Гатчине. Задержана студентка с инструкцией

Будущий дизайнер попала под следствие после громкого похода в банк в Гатчинском районе Ленобласти. По предварительным данным, её вели кураторы из WhatsApp. Подробности стали известны «Фонтанке» 17 декабря.

Полицию на одну из центральных улиц Гатчины вызвали накануне незадолго до восьми часов вечера, сообщив о взрыве петард в помещении. Из банка эвакуировали полтора десятка человек. Травм ни у посетителей, ни у сотрудников нет, пострадал только потолок. Поднявшая шум девушка далеко уйти не успела: у отделения полицейские задержали четверокурсницу местного вуза.