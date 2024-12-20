Девочка-подросток подожгла полицейский автомобиль у здания ГАИ в Красногвардейском районе. Ей грозит уголовное наказание

Несовершеннолетняя петербурженка подожгла патрульный автомобиль ГАИ у здания инспекции. Это произошло на улице Коммуны 20 декабря, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

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Девушку задержали. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Полицейским удалось установить, что семнадцатилетний подросток действовала по указке неизвестных, которые поддерживали с ней общение через мессенджер и по телефону.

«Полиция в очередной раз призывает граждан при малейшем подозрении сразу звонить в полицию, чтобы избежать необдуманных поступков и закономерно следующего за них наказания», — напомнили в петербургской полиции.

Добавим, что сегодня также был задержан 20-летний парень, который бросил в здание военного комиссариата Ленобласти на набережной Фонтанки бутылки с горючей смесью. В отношении него возбудили уголовное дело о теракте, и теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы. Кроме того, 18 декабря пенсионерка запустила фейерверк в отделении банка на Луначарского. Правоохранители считают, что поджигатель с коктейлем Молотова и пенсионерка действовали по указанию неизвестных.