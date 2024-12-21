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Происшествия Пламя в Сбербанке, выбитые двери и пожилая женщина. Что известно о взрыве на Среднеохтинском проспекте

Пламя в Сбербанке, выбитые двери и пожилая женщина. Что известно о взрыве на Среднеохтинском проспекте

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19 комментариев

Вечером 21 декабря взрыв прогремел в отделении Сбербанка на Среднеохтинском проспекте. На проезжую часть выбросило двери, были выбиты окна на первом этаже. «Фонтанка» собрала, что известно о произошедшем.

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Что известно о взрыве в отделении банка?

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Примерно в 17 часов в доме № 10 на Среднеохтинском проспекте, где расположено отделение Сбербанка, произошел взрыв. Ударной волной выбило двери и окна. На место происшествия выехали правоохранители и спасатели. Глава администрации Красногвардейского района города Андрей Хорт сообщил, что держит ситуацию на личном контроле.

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Место, где произошел взрыв, оцепили, проход к банку огородили лентой. Сейчас ищут тех, кто причастен к случившемуся.

«Обстоятельства происшествия устанавливаются», — уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Что говорят те, кто оказался рядом с местом взрыва?

Местные, живущие рядом, говорят, что слышали очень громкий звук. «Я чуть с дивана не свалилась», — рассказала одна из женщин. В салоне красоты, расположенном в соседнем здании, сказали, что ничего не знают о произошедшем и никакого взрыва им не было слышно. В магазине, расположенном в здании № 14, также были не в курсе произошедшего.

«Мы тоже ничего не слышали. Видимо, весь звук внутри остался. Единственное, что могло быть слышно, — звон стекол, но и этого было не слышно. Нам самим интересно, что случилось», — поделился продавец с корреспондентом «Фонтанки».

Он отметил, что все продавцы из местных магазинов ходили в то отделение банка разменивать деньги. «Наверное, месяц теперь работать не будет, очень жаль», — сказал сотрудник магазина.

Сразу после взрыва не было движения в сторону Красногвардейской площади, трамваи встали. Весь оставшийся транспорт отправляли в объезд через улицу Тарасова. В 18:50 сервис «Яндекс.Карты» окрасил бордовым цветом участок дороги у дома № 14 по Среднеохтинскому проспекту. Транспортный коллапс также наблюдается на улице Тарасова, что, впрочем, неудивительно.

Как произошел взрыв?

По данным «Фонтанки», в банк зашла пожилая женщина. Она вылила горючую смесь и подожгла ее. Через несколько секунд в помещении все рвануло и загорелось. Свои действия дама снимала на телефон.

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Поджигательница Сбербанка могла попасть на видео «Фонтанки» уже после взрыва. На кадрах видно, как женщина в капюшоне, темных брюках и с сумкой в спешке уходит от отделения Сбера.

Судя по тому, что женщина фиксировала свои действия на телефон, она выполняла чьи-то указания и собиралась отчитываться. Это не такая редкая для последнего времени модель привлечения обычных людей к диверсиям. Только накануне в Петербурге и Ленобласти произошло несколько поджогов — подробнее о них здесь. А уже в субботу, 21 декабря, если не считать взрыва в банке, была еще одна попытка, которую квалифицировали как теракт: две женщины совершили безрезультатный поджог полицейской машины. Они уже задержаны.

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Комментарии
19
Сила в Правде!!
51 минута
а взрывчатку-то кто в банкомат засунул?
282905187
37 минут
Прямую линию послушали и впечатлились. Тож решили от скуки развлечься.
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