Показываем, что происходит на месте взрыва в Сбербанке. Около банкоматов нашли взрывное устройство

Около отделения Сбербанка на Среднеохтинском проспекте, 10, где произошел взрыв, работают полицейские и пожарные. На месте находится корреспондент «Фонтанки».



«Очень громкий звук был, я чуть с дивана не свалилась. Вышла, чтобы посмотреть», — рассказывает местная жительница.

Источник: «Фонтанка.ру»

Проход к отделению Сбербанка огородили лентой, а само место находится в оцеплении, передает журналист.

Источник: «Фонтанка.ру»







По данным «Фонтанки», устройство, приведшее к взрыву, находилось в помещении, где стоят банкоматы. Отделение банка не работало в выходной, пострадавших нет.