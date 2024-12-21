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Происшествия Показываем, что происходит на месте взрыва в Сбербанке. Около банкоматов нашли взрывное устройство

Показываем, что происходит на месте взрыва в Сбербанке. Около банкоматов нашли взрывное устройство

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11 комментариев

Около отделения Сбербанка на Среднеохтинском проспекте, 10, где произошел взрыв, работают полицейские и пожарные. На месте находится корреспондент «Фонтанки».

«Очень громкий звук был, я чуть с дивана не свалилась. Вышла, чтобы посмотреть», — рассказывает местная жительница.

Источник:

Проход к отделению Сбербанка огородили лентой, а само место находится в оцеплении, передает журналист.

Источник:

По данным «Фонтанки», устройство, приведшее к взрыву, находилось в помещении, где стоят банкоматы. Отделение банка не работало в выходной, пострадавших нет.

Источник:


Сейчас разыскиваются те, кто причастен к произошедшему.

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Комментарии
11
sysh
8 минут
Ну все ОК.Все генералы,вроде,живы.
Отец Родной
11 минут
Мальчики с рюкзачками возвращаются за отпускными
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