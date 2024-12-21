Показываем, что происходит на месте взрыва в Сбербанке. Около банкоматов нашли взрывное устройство

Около отделения Сбербанка на Среднеохтинском проспекте, 10, где произошел взрыв, работают полицейские и пожарные. На месте находится корреспондент «Фонтанки».
«Очень громкий звук был, я чуть с дивана не свалилась. Вышла, чтобы посмотреть», — рассказывает местная жительница.
Проход к отделению Сбербанка огородили лентой, а само место находится в оцеплении, передает журналист.
По данным «Фонтанки», устройство, приведшее к взрыву, находилось в помещении, где стоят банкоматы. Отделение банка не работало в выходной, пострадавших нет.
Сейчас разыскиваются те, кто причастен к произошедшему.