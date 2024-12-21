В Сбере на Среднеохтинском взорвалась горючая смесь

К взрыву в отделении Сбербанка на Среднеохтинском, 10, привела горючая смесь. Об этом стало известно «Фонтанке» в субботу, 21 декабря.

По нашим данным, в отделение Сбера зашла пожилая женщина. Она вылила горючую смесь и подожгла. После этого в помещении, где находились банкоматы, все рвануло и разгорелось.