В Сбере на Среднеохтинском взорвалась горючая смесь

К взрыву в отделении Сбербанка на Среднеохтинском, 10, привела горючая смесь. Об этом стало известно «Фонтанке» в субботу, 21 декабря.
По нашим данным, в отделение Сбера зашла пожилая женщина. Она вылила горючую смесь и подожгла. После этого в помещении, где находились банкоматы, все рвануло и разгорелось.
Взрыв произошел около 17:00 часов.
Фотографии и видео с места взрыва в отделении Сбербанка можно посмотреть тут.
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