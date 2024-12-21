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Происшествия В Сбере на Среднеохтинском взорвалась горючая смесь

В Сбере на Среднеохтинском взорвалась горючая смесь

5 775
14 комментариев

К взрыву в отделении Сбербанка на Среднеохтинском, 10, привела горючая смесь. Об этом стало известно «Фонтанке» в субботу, 21 декабря.

По нашим данным, в отделение Сбера зашла пожилая женщина. Она вылила горючую смесь и подожгла. После этого в помещении, где находились банкоматы, все рвануло и разгорелось.

Взрыв произошел около 17:00 часов.

Фотографии и видео с места взрыва в отделении Сбербанка можно посмотреть тут.

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Комментарии
14
zuluska&barsik
1 час
а где охрана?
Ипсилон Ц
2 часа
веселлуха акбар =)
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