На Среднеохтинском проспекте в отделении банка прогремел взрыв. На дороге лежат двери

Взрыв произошел в субботу, 21 декабря, в Петербурге на Среднеохтинском проспекте. На кадрах с места событий видно, что выбиты двери и разбиты окна.

Источник: Читательница «Фонтанки»

По предварительной информации, пострадавших нет. Очевидцы рассказали нам, что на месте сейчас работают полиция и МЧС.

Источник: читательница «Фонтанки»

Глава администрации Красногвардейского района Андрей Хорт опубликовал фотографии из банка, где произошел взрыв. На снимках видно, что серьезно разворочен банкомат и выбиты двери.

«Держу ситуацию на личном контроле», — написал он в своем телеграм-канале.

Атаковать банкоматы в Ленобласти начали еще вчера. Накануне в Тосненском районе в Ульяновке в отделении Сбера на Советском полыхнуло. Сюда пришел 18-летний неработающий юноша и поджег два банкомата.