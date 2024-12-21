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Происшествия На Среднеохтинском проспекте в отделении банка прогремел взрыв. На дороге лежат двери

На Среднеохтинском проспекте в отделении банка прогремел взрыв. На дороге лежат двери

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50 комментариев

Взрыв произошел в субботу, 21 декабря, в Петербурге на Среднеохтинском проспекте. На кадрах с места событий видно, что выбиты двери и разбиты окна.

Источник:

По предварительной информации, пострадавших нет. Очевидцы рассказали нам, что на месте сейчас работают полиция и МЧС.

Источник:

Глава администрации Красногвардейского района Андрей Хорт опубликовал фотографии из банка, где произошел взрыв. На снимках видно, что серьезно разворочен банкомат и выбиты двери.

«Держу ситуацию на личном контроле», — написал он в своем телеграм-канале.

Атаковать банкоматы в Ленобласти начали еще вчера. Накануне в Тосненском районе в Ульяновке в отделении Сбера на Советском полыхнуло. Сюда пришел 18-летний неработающий юноша и поджег два банкомата.

Еще горел банкомат в деревне Ополье Кингисеппского района. Здесь подозреваемым тоже оказался 18-летний местный житель.

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Комментарии
50
Игорь Протасов
50 минут
Движуха? :-)
282904679
37 минут
Опять фейерверки в честь нового года?
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