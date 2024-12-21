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Происшествия Камеры показали, как пенсионерка устроила взрыв в отделении банка в Петербурге

Камеры показали, как пенсионерка устроила взрыв в отделении банка в Петербурге

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109 комментариев

Подозреваемая в совершении взрыва в круглосуточной зоне отделения банка на Среднеохтинском проспекте попала на видео. «Фонтанка» 21 декабря публикует запись.

Камера запечатлела, как пожилая женщина обливает легковоспламеняющейся жидкостью банкоматы. Затем, снимая свои действия на смартфон, жертва мошенников кидает на аппарат спичку. Вспыхивает пламя. Как при этом исполнительнице поджога удалось выбраться живой из помещения, неизвестно. Сейчас полиция занимается поисками пенсионерки.

Источник:

Взрыв на Среднеохтинском проспекте произошел около пяти часов вечера. Из отделения банка вылетели стеклопакеты, ущерб устанавливается. Пострадавших в результате инцидента нет.

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Комментарии
109
279380117
1 час
Господи, сколько несчастных и сумашедших людей!
VKuser15335355
2 часа
Фига себе. Она живая хоть? Что за взрывная смесь?
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