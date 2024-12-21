Уходит в спешке. Поджигательница Сбербанка могла попасть на видео «Фонтанки» уже после взрыва

Источник: Скриншот видео «Фонтанки.ру»







Устроившая взрыв в отделении Сбербанка на Среднеохтинском, 10, пожилая жительница могла попасть на видео после взрыва. Ролик в субботу, 21 декабря, прислала читательница «Фонтанки».

Источник: «Фонтанка.ру»

На кадрах видно, как женщина в капюшоне, темных брюках и с сумкой в спешке уходит от отделения Сбера.

Ранее «Фонтанка» опубликовала сам момент взрыва. На нем крайне похожая женщина разливает горючее на банкомат, а затем поджигает, происходит взрыв.