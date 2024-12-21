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Происшествия Попытка поджога полицейского УАЗа на севере Петербурга попала на видео

Попытка поджога полицейского УАЗа на севере Петербурга попала на видео

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Камера видеонаблюдения зафиксировала попытку поджога патрульного автомобиля, припаркованного на территории отдела полиции в Выборгском районе Петербурга. Запись 21 декабря опубликовал паблик «Дорожный инспектор».

На кадрах плохо различимый человек зажигает огонь на уровне левого заднего колеса машины. Впрочем, на этом все и заканчивается. Судя по всему, женщин, которые пришли испортить имущество силовиков, кто-то спугнул, и они поспешили уйти.

Источник:

Ранее «Фонтанка» рассказала, что поджог полицейского автомобиля признали терактом, задержаны две пенсионерки.

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