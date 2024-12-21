Поджог полицейского УАЗа в Петербурге признали терактом, задержаны две пенсионерки

Уголовное дело по статье о терроризме возбуждено после безуспешной попытки поджечь патрульный УАЗ у отдела полиции на улице Есенина в Петербурге. Об этом «Фонтанке» стало известно вечером 21 декабря.

Инцидент произошел ранним утром. Камера зафиксировала, как две женщины материализовались у служебного автомобиля, а одна из них попыталась поджечь колесо. Однако у дам ничего не вышло, и они поспешили уйти.

Оперативники уголовного розыска быстро вышли на след подозреваемых. Ими оказались две пенсионерки из Выборгского района. Сейчас с женщинами разговаривают в отделе. Установлено, что они, как и прочие, действовали по указке куратора, который руководил ими по телефону.