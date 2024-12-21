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Происшествия Женщины пытались поджечь патрульный автомобиль на территории 57 отдела в Петербурге

Женщины пытались поджечь патрульный автомобиль на территории 57 отдела в Петербурге

3 835
12 комментариев

Попытки поджогов в Петербурге продолжаются. Ранним утром две неизвестные женщины пытались испортить патрульный автомобиль на севере города.

Как сообщает паблик «Дорожный инспектор», 21 декабря две дамы хотели поджечь машину полиции, припаркованную на территории 57 отдела Выборгского района. Однако женщин что-то испугало, и они убежали прочь, так и не завершив свой преступный план.

В данный момент полиция занимается поиском подозреваемых.

Массовые поджоги по указу кураторов в Петербурге и Ленобласти фиксировали накануне. Следственные органы возбудили два уголовных дела о теракте, остальные — об умышленной порче имущества. Подробнее — в материале «Фонтанки».

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Комментарии
12
282905187
20 минут
Прям эпидемия какая-то. Кириллов покойный бы щас сказал, что это нашествие боевых комаров. Покусали.
Дохлый номер
25 минут
«Движухи» захотелось после просмотра кривой линии
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