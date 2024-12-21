Женщины пытались поджечь патрульный автомобиль на территории 57 отдела в Петербурге

Попытки поджогов в Петербурге продолжаются. Ранним утром две неизвестные женщины пытались испортить патрульный автомобиль на севере города.
Как сообщает паблик «Дорожный инспектор», 21 декабря две дамы хотели поджечь машину полиции, припаркованную на территории 57 отдела Выборгского района. Однако женщин что-то испугало, и они убежали прочь, так и не завершив свой преступный план.
В данный момент полиция занимается поиском подозреваемых.
Массовые поджоги по указу кураторов в Петербурге и Ленобласти фиксировали накануне. Следственные органы возбудили два уголовных дела о теракте, остальные — об умышленной порче имущества. Подробнее — в материале «Фонтанки».
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