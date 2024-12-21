Женщины пытались поджечь патрульный автомобиль на территории 57 отдела в Петербурге

Попытки поджогов в Петербурге продолжаются. Ранним утром две неизвестные женщины пытались испортить патрульный автомобиль на севере города.

Как сообщает паблик «Дорожный инспектор», 21 декабря две дамы хотели поджечь машину полиции, припаркованную на территории 57 отдела Выборгского района. Однако женщин что-то испугало, и они убежали прочь, так и не завершив свой преступный план.