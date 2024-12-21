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Происшествия Еще один поджог банкомата. Пострадало отделение Сбербанка в Колпино

Еще один поджог банкомата. Пострадало отделение Сбербанка в Колпино

1 472
7 комментариев

В Колпино произошел еще один случай поджога банкомата. Об этом «Фонтанке» стало известно в субботу, 21 декабря, вечером.

Около 18:00 часов вечера мужчина поджег банкомат в отделении Сбербанка на проспекте Ленина, 37.

«Банкомата передняя панель вся сгорела. Вряд ли деньги забрали», — делится читатель.

По нашим данным, злоумышленник задержан.

В Петербурге в преддверии новогодних праздников усилили меры антитеррористической безопасности. Губернатор Александр Беглов призвал поговорить с родными и близкими об опасности общения с незнакомцами.

Только накануне в Петербурге и Ленобласти произошло несколько поджогов — подробнее о них здесь. А уже в субботу, 21 декабря, пенсионерка устроила взрыв в отделении Сбербанка на Среднеохтинском проспекте. Еще две женщины совершили безрезультатный поджог полицейской машины. Они уже задержаны.

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Комментарии
7
266138465
7 минут
Всё по Плану - движуха что надо....Несмываемому нескучно и это главное...........
Заливщик голосовых планок
4 минуты
Всё-таки это больше на учения ФСБ смахивает.. Ибо, наши сидящие друзья из Службы Безопасности Банка давно подобным лохов разводят, а массовые случаи начались буквально пару дней назад..
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