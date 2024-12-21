Еще один поджог банкомата. Пострадало отделение Сбербанка в Колпино

В Колпино произошел еще один случай поджога банкомата. Об этом «Фонтанке» стало известно в субботу, 21 декабря, вечером.

Около 18:00 часов вечера мужчина поджег банкомат в отделении Сбербанка на проспекте Ленина, 37.



«Банкомата передняя панель вся сгорела. Вряд ли деньги забрали», — делится читатель.

По нашим данным, злоумышленник задержан.

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