«Паника — это цель наших врагов». Губернатор Петербурга призвал предупредить родных о последствиях общения с незнакомцами

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на фоне поджогов банкоматов призвал поговорить со своими родными о том, что не стоит вступать в коммуникацию с незнакомыми людьми. Его обращение в субботу, 21 декабря, появилось в телеграм-канале главы города.

«По всей стране, в том числе в Санкт-Петербурге, предпринимаются тщетные попытки испортить праздник. Они обречены на провал. Меры безопасности усилили, правоохранительные органы работают — ситуация под контролем, на улицах города и в местах массовых гуляний спокойно», — сказано в обращении.

Еще Беглов призвал при обнаружении подозрительных предметов и активности обращаться по номеру 112. Также губернатор предложил поговорить со своими близкими — особенно со старшим поколением и детьми — про то, что не стоит вступать в коммуникацию с незнакомцами. Он отметил, что оно может привести к трагическим последствиям.

«Паника — это цель наших врагов. Спокойствие — это наше оружие не хуже „Орешника“», — заключил он.

В Петербурге в преддверии новогодних праздников усилили меры антитеррористической безопасности.