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Власть Город «Паника — это цель наших врагов». Губернатор Петербурга призвал предупредить родных о последствиях общения с незнакомцами

«Паника — это цель наших врагов». Губернатор Петербурга призвал предупредить родных о последствиях общения с незнакомцами

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16 комментариев

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на фоне поджогов банкоматов призвал поговорить со своими родными о том, что не стоит вступать в коммуникацию с незнакомыми людьми. Его обращение в субботу, 21 декабря, появилось в телеграм-канале главы города.

«По всей стране, в том числе в Санкт-Петербурге, предпринимаются тщетные попытки испортить праздник. Они обречены на провал. Меры безопасности усилили, правоохранительные органы работают — ситуация под контролем, на улицах города и в местах массовых гуляний спокойно», — сказано в обращении.

Еще Беглов призвал при обнаружении подозрительных предметов и активности обращаться по номеру 112. Также губернатор предложил поговорить со своими близкими — особенно со старшим поколением и детьми — про то, что не стоит вступать в коммуникацию с незнакомцами. Он отметил, что оно может привести к трагическим последствиям.

«Паника — это цель наших врагов. Спокойствие — это наше оружие не хуже „Орешника“», — заключил он.

В Петербурге в преддверии новогодних праздников усилили меры антитеррористической безопасности.

Только накануне в Петербурге и Ленобласти произошло несколько поджогов — подробнее о них здесь. А уже в субботу, 21 декабря, пенсионерка устроила взрыв в отделении Сбербанка на Среднеохтинском проспекте. Еще две женщины совершили безрезультатный поджог полицейской машины. Они уже задержаны.

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Комментарии
16
VKuser15335355
30 минут
Мы в панике от неубранных улиц города...
Klaustrofobik
29 минут
Сбеглов ты нам не знаком, мы тебя не выбирали.
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