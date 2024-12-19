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Власть Общество Хинштейн: ряд населенных пунктов Курской области снесены с лица земли полностью или частично

Хинштейн: ряд населенных пунктов Курской области снесены с лица земли полностью или частично

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21 комментарий

Некоторые из населенных пунктов Курской области в результате боевых действий снесены с лица земли полностью или частично. Такое заявление сделал 19 декабря временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн.

Вопрос выдачи сертификатов жителям приграничных районов области, чье жилье было частично или полностью разрушено, Хинштейн назвал одним из самых главных и важнейших. Дополнительные средства из федерального бюджета, по его словам, поступят в ближайшее время.

При этом помимо выдачи сертификатов на жилье Хинштейн отметил обещание главы государства, данное в ходе прямой линии, восстановить всю «утраченную инфраструктуру — и социальную, и дома».

«Работа предстоит колоссальная», — заявил врио губернатора. Хинштейн не стал называть количество пострадавших в результате боевых действий населенных пунктов области: «Это сделать невозможно, пока наша земля не будет освобождена», — подчеркнул он. Только тогда, по его словам, можно будет увидеть, «что произошло с селами, поселками, городами».

«Но с высокой вероятностью понимаю, что многие из них или часть из них либо полностью, либо частично снесены с лица земли, и нам предстоит отстраивать это заново», — сказал Александр Хинштейн.

Владимир Путин во время прямой линии заявил, что российские военные каждый день возвращают территорию Курской области «квадратными километрами». Однако президент не стал называть конкретную дату окончания операции в регионе.

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Александр Хинштейн Курская область Путин
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Комментарии
21
мы ещё не начинали!
1 час
и кто их стёр с лица земли?
Ленинград 1965
1 час
Странное утверждение, по его словам это происходит просто не с того, не сего. На соприделной стороне такое не делали. А ну да, мы же мирные люди.
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