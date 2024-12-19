Путин рассказал, когда Россия выбьет ВСУ из Курской области

Глава государства заявил, что «наши бойцы каждый день возвращают территорию квадратными километрами». Путин отметил, что в Курской области прямо сейчас идут серьезные бои и для Украины не было никакого смысла заходить в регион и там держаться, поскольку их точно оттуда выбьют. Однако президент не стал называть конкретную дату окончания операции в регионе, хотя и указал, что есть конкретный план, о котором ему постоянно докладывают.