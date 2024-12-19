Путин рассказал, когда Россия выбьет ВСУ из Курской области

Россия точно выбьет ВСУ из Курской области, заявил президент страны Владимир Путин 19 декабря во время прямой линии, которая проходит в Москве.
Глава государства заявил, что «наши бойцы каждый день возвращают территорию квадратными километрами». Путин отметил, что в Курской области прямо сейчас идут серьезные бои и для Украины не было никакого смысла заходить в регион и там держаться, поскольку их точно оттуда выбьют. Однако президент не стал называть конкретную дату окончания операции в регионе, хотя и указал, что есть конкретный план, о котором ему постоянно докладывают.
«Ребята же меня слышат, назову конкретную дату — и они пойдут, не считаясь с потерями», — сказал президент.
Также Владимир Путин подчеркнул, что все объекты, жилье и инфраструктура в этом регионе будут восстановлены, а пострадавшие жители региона получат все, что им причитается, в том числе сертификаты на восстановление жилья.
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