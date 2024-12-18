Мазута все больше, птицам грозит гибель — для них открыли пункт спасения. Что известно о катастрофе в Черном море

Зона загрязнения мазутом у побережья Анапы выросла, по данным МЧС, до 49 км. Очисткой занимаются 4 тысячи добровольцев, за сутки удалось обследовать более 29 км береговой линии, ведутся работы по спасению животных. Разлив нефтепродуктов произошел после того, как танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели бедствие в Керченском проливе во время шторма в минувшие выходные. «Фонтанка» собрала главное к этому часу.

Сотрудники МЧС круглосуточно патрулируют около 70 километров берега в районе разлива мазута в Темрюкском и Анапском районах. Участие в работе принимают более 1 000 человек, используя свыше 100 единиц техники. Добровольцы, по информации оперштаба, очищают пляж в поселке Веселовка Темрюкского района с помощью выданных лопат, мешков, респираторов и перчаток.

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«На очистке береговой линии заняты не только жители города-курорта. Около тысячи волонтеров приехали из других муниципалитетов — Брюховецкого, Белореченского районов, Новороссийска, Краснодара и других», — уточняется в сообщении.

В Витязево, по информации мэрии Анапы, открыт пункт спасения птиц. Чтобы оказать помощь пернатым, пострадавшим от утечки нефти, работает группа ветеринаров и добровольцев. Нефтепродукты, попавшие в море, быстро прилипают к перьям водоплавающих птиц, мешая им передвигаться и находить еду. Пытаясь очистить себя, пернатые глотают мазут, что приводит к отравлению, и им может понадобиться профессиональный уход в специализированной лечебнице, пояснил РИА Новости кандидат биологических наук, директор АНО «Зелёная цивилизация» Дмитрий Федоров.

«Сильно испачканные мазутом птицы уже не смогут вернуться в природную среду, пока весной не перелиняют. Есть буквально пара-тройка дней, чтобы попытаться собрать на побережье птиц, испачканных мазутом, и попробовать их спасти», — подчеркивает Федоров.