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Происшествия Мазута все больше, птицам грозит гибель — для них открыли пункт спасения. Что известно о катастрофе в Черном море

Мазута все больше, птицам грозит гибель — для них открыли пункт спасения. Что известно о катастрофе в Черном море

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61 комментарий
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Зона загрязнения мазутом у побережья Анапы выросла, по данным МЧС, до 49 км. Очисткой занимаются 4 тысячи добровольцев, за сутки удалось обследовать более 29 км береговой линии, ведутся работы по спасению животных. Разлив нефтепродуктов произошел после того, как танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели бедствие в Керченском проливе во время шторма в минувшие выходные. «Фонтанка» собрала главное к этому часу.

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Сотрудники МЧС круглосуточно патрулируют около 70 километров берега в районе разлива мазута в Темрюкском и Анапском районах. Участие в работе принимают более 1 000 человек, используя свыше 100 единиц техники. Добровольцы, по информации оперштаба, очищают пляж в поселке Веселовка Темрюкского района с помощью выданных лопат, мешков, респираторов и перчаток.

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«На очистке береговой линии заняты не только жители города-курорта. Около тысячи волонтеров приехали из других муниципалитетов — Брюховецкого, Белореченского районов, Новороссийска, Краснодара и других», — уточняется в сообщении.

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В Витязево, по информации мэрии Анапы, открыт пункт спасения птиц. Чтобы оказать помощь пернатым, пострадавшим от утечки нефти, работает группа ветеринаров и добровольцев. Нефтепродукты, попавшие в море, быстро прилипают к перьям водоплавающих птиц, мешая им передвигаться и находить еду. Пытаясь очистить себя, пернатые глотают мазут, что приводит к отравлению, и им может понадобиться профессиональный уход в специализированной лечебнице, пояснил РИА Новости кандидат биологических наук, директор АНО «Зелёная цивилизация» Дмитрий Федоров.

«Сильно испачканные мазутом птицы уже не смогут вернуться в природную среду, пока весной не перелиняют. Есть буквально пара-тройка дней, чтобы попытаться собрать на побережье птиц, испачканных мазутом, и попробовать их спасти», — подчеркивает Федоров.

Напомним, 15 декабря в южной части Керченского пролива потерпели бедствие танкеры «Волгонефть-212», приписанный к порту Петербурга, и «Волгонефть-239», перевозившие мазут. С танкера «Волгонефть-212» еще днем в воскресенье эвакуировали 13 моряков, один из них погиб. Все 14 человек с судна «Волгонефть-239» спасены. У обоих судов повредились танки, и в акваторию Черного моря попали нефтепродукты — до 3 000 тонн мазута. В Краснодарском крае создан штаб волонтеров для очистки берега. В Анапе ввели режим ЧС из-за доплывших мазутных пятен. Капитан танкера «Волгонефть-212» Леонид Волегов задержан. О том, что происходило с танкерами в Керченском проливе 15 декабря, читайте в материале «Фонтанки».

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Разлив мазута Разлив нефтепродуктов Разлив нефти в Черном море Анапа Краснодарский край Крушение танкера Крушение танкеров Режим ЧС
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Комментарии
61
Slava_Rossii2
4 часа
Почему спасением экологии занимаются добровольцы, а не гос. службы профинансированные властью? Где выплаты от страховых компаний? Где сотрудники МЧС и природоохранных комитетов?
В_Ф
5 часов
А виноват во всем капитан одного из этих корыт. Вот посадили его и теперь всё наладилось. Металлолом с мазутом в шторм больше не выгоняют, мошенники стали честными солнце теперь на западе. Животин жалко, они не должны страдать от нашей дури и жадности.
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