Эхо беспорядков в Коркино: задержан экс-замначальника полиции

Бывшего полицейского задержали по месту жительства в Челябинске. Там и на его работе прошли обыски. По версии следствия, Федерягин покрывал аптечную сеть в Коркино, которая без разрешения торговала сильнодействующими лекарствами. Препараты, которые положено выдавать только по рецепту, могли передавать представителям этногруппы.

По данным регионального СУ СК РФ , сумма взяток составила не менее 700 тысяч рублей. Уголовное дело возбуждено по статье о взятке в особо крупном размере.

Также по статьям о даче взятки и посредничестве задержаны представитель сети и посредник.

Сергей Федерягин до 2015 года занимал должность начальника управления по обороту наркотиков регионального ГУ МВД, после возглавил центр «Э», а в 2021 году был назначен заместителем начальника полиции областного главка МВД по оперативной работе. Еще спустя два года он вышел на пенсию.