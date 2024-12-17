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Происшествия Эхо беспорядков в Коркино: задержан экс-замначальника полиции

Эхо беспорядков в Коркино: задержан экс-замначальника полиции

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14 комментариев

Получила продолжение громкая история межнационального конфликта, спровоцированного убийством таксистки в городе Коркино Челябинской области. Сотрудники ФСБ задержали бывшего высокопоставленного сотрудника областного ГУ МВД Сергея Федерягина, он подозревается в получении взяток за крышевание продажи наркотических лекарств этнической группе. Подробности сообщает 17 декабря 74.RU.

Бывшего полицейского задержали по месту жительства в Челябинске. Там и на его работе прошли обыски. По версии следствия, Федерягин покрывал аптечную сеть в Коркино, которая без разрешения торговала сильнодействующими лекарствами. Препараты, которые положено выдавать только по рецепту, могли передавать представителям этногруппы.

По данным регионального СУ СК РФ, сумма взяток составила не менее 700 тысяч рублей. Уголовное дело возбуждено по статье о взятке в особо крупном размере.

Также по статьям о даче взятки и посредничестве задержаны представитель сети и посредник.

Сергей Федерягин до 2015 года занимал должность начальника управления по обороту наркотиков регионального ГУ МВД, после возглавил центр «Э», а в 2021 году был назначен заместителем начальника полиции областного главка МВД по оперативной работе. Еще спустя два года он вышел на пенсию.

Напомним, конфликт между жителями Коркино и диаспорой разгорелся после убийства таксистки Елены Сарафановой. Утром 24 октября её нашли мертвой в частном секторе. В тот же день в городе задержали двоих подозреваемых, один из которых — глухонемой подросток. Местные жители собрались на стихийный сход, начались массовые беспорядки, участвовали около 150 человек. Были задержаны более 40 человек. Двое получили ранения, предполагаемый стрелок задержан. 29 октября в Коркино прошел рейд с участием 400 полицейских.


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Коркино Убийство в Коркино Челябинская область Взятка Коррупция
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Комментарии
14
AndrewBarsik
2 часа
Только слепой не видит непосредственную связь между убийством и злоупотреблениями пенсионера МВД, уволившегося два года назад. Даже ежу понятно, что он такого наворотил, что его действующие коллеги уже два года никак не могут исправить, денно и нощно трудясь. Очевидно, что было бы у нынешних руководителей ещё хотя бы три дня, так они точно разгромили бы злодейскую сеть, которой злонамеренно покровительствовал их предшественник. Но не успели.... Ясно, что трагедии было не избежать. Хорошо хоть, что нашли виноватого. Пусть поздно, но всё же нашли.
FedorGr
2 часа
Обычное дело. Против чего боролись, на то и напоролись.. Все специализированные ведомства, по борьбе с наркотическими средствами заканчивают свою деятельность обычно подобным образом. Начиная с борьбы против алкоголя и далее.
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