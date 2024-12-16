«Можем сбивать самолеты»: в ВСУ заявили о создании лазерного оружия «Трезубец»

В распоряжении Украины есть лазерное оружие «Трезубец» («Тризуб»), способное сбивать самолеты на высоте более 2 километров. Об этом заявил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Вадим Сухаревский.

«Мы можем констатировать, что сегодня Украина является, если не ошибаюсь, пятой страной, которая может сказать, что у нее есть лазер», — сказал Сухаревский (цитата по РИА Новости).