«Можем сбивать самолеты»: в ВСУ заявили о создании лазерного оружия «Трезубец»

В распоряжении Украины есть лазерное оружие «Трезубец» («Тризуб»), способное сбивать самолеты на высоте более 2 километров. Об этом заявил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Вадим Сухаревский.
«Мы можем констатировать, что сегодня Украина является, если не ошибаюсь, пятой страной, которая может сказать, что у нее есть лазер», — сказал Сухаревский (цитата по РИА Новости).
В настоящее время, по его словам, идет работа по модернизации «Трезубца» и расширению масштабов производства. Каких-либо технических характеристик лазерного оружия Сухаревский не привел, равно как и примеров его применения.
О российском лазерном оружии — комплексе «Пересвет», предназначенном для прикрытия стратегически важных объектов, — Владимир Путин впервые рассказал в ходе послания Федеральному собранию в 2018 году. Подобными разработками по состоянию на 2024 год обладают также США, Китай, Великобритания, Франция, Германия и Израиль.
Ранее Украина заявила о применении дрон-ракеты «Пекло» дальностью 700 км.
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