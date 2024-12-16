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Технологии Общество «Можем сбивать самолеты»: в ВСУ заявили о создании лазерного оружия «Трезубец»

«Можем сбивать самолеты»: в ВСУ заявили о создании лазерного оружия «Трезубец»

2 323
30 комментариев

В распоряжении Украины есть лазерное оружие «Трезубец» («Тризуб»), способное сбивать самолеты на высоте более 2 километров. Об этом заявил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Вадим Сухаревский.

«Мы можем констатировать, что сегодня Украина является, если не ошибаюсь, пятой страной, которая может сказать, что у нее есть лазер», — сказал Сухаревский (цитата по РИА Новости).

В настоящее время, по его словам, идет работа по модернизации «Трезубца» и расширению масштабов производства. Каких-либо технических характеристик лазерного оружия Сухаревский не привел, равно как и примеров его применения.

О российском лазерном оружии — комплексе «Пересвет», предназначенном для прикрытия стратегически важных объектов, — Владимир Путин впервые рассказал в ходе послания Федеральному собранию в 2018 году. Подобными разработками по состоянию на 2024 год обладают также США, Китай, Великобритания, Франция, Германия и Израиль.

Ранее Украина заявила о применении дрон-ракеты «Пекло» дальностью 700 км.

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Трезубец Лазерное оружие Украина Тризуб ВСУ
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Комментарии
30
Игорь Протасов
58 минут
Как говаривал Дмитрий Иванович Менделеев: "Сказать-то оно, конечно, всякое можно, а ты поди продемонстрируй!"
карпатыч
1 час
ну, хоть не говорят про "аналоговнет", как некоторые. просто, скромно - пятые.
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