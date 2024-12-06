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Общество «Новый тип оружия, первый в своем классе»: Украина заявила о применении дрон-ракеты дальностью 700 км

«Новый тип оружия, первый в своем классе»: Украина заявила о применении дрон-ракеты дальностью 700 км

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Новая дрон-ракета «Пекло» поступила на вооружение украинской армии. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский.

«Украинское оружие, уже имеющее подтвержденное боевое применение, — написал он в своем телеграм-канале. — Сегодня передали первую партию нашим силам обороны» (цитата по ТАСС).

Техническими подробностями поделился министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин.

По его словам, «Пекло» летит со скоростью 700 километров в час на расстояние до 700 километров и в разработке находятся новые виды боевой части.

«Серийное производство украинской ракеты-дрона „Пекло“ done (сделано. — Ред.)», — сообщил он (цитата по РИА Новости) и добавил, что это — «новый тип оружия, первый в своем классе».

Ранее сообщалось, что Германия впервые поставит Украине большое количество ударных беспилотников-камикадзе, произведенных немецкой оборонной компанией Helsing.

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Пекло Владимир Зеленский Ракета-дрон Герман Сметанин Украина ВСУ
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Комментарии
12
Панкихой
13 минут
как сосиски ...
Панкихой
12 минут
Эх ...Helsing ... Van Helsing ...
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