Der Spiegel: Германия впервые поставит Украине большое количество ударных беспилотников-камикадзе

Правительство Германии впервые с начала конфликта на Украине передаст Киеву большое количество ударных беспилотников-камикадзе AQ100 Bayonet, несколько сотен которых должны быть переданы уже в этом году. Об этом 18 ноября сообщает Der Spiegel.

Украина заказала у производителя — немецкой оборонной компании Helsing — в общей сложности 4 000 таких БПЛА. Они могут доставлять к цели около 4,5 килограммов взрывчатки и оснащены специальной системой искусственного интеллекта, что позволяет использовать дроны в тех районах, где российские вооруженные силы манипулируют сигналами GPS или отключают их с помощью глушилок. В прошлом такая радиоэлектронная борьба со стороны ВС РФ не единожды создавала украинским военным значительные проблемы при развертывании беспилотников.

Для создания БПЛА компания Helsing заключила сотрудничество с американским поставщиком, а сами беспилотники, по словам инсайдеров, производятся на Украине. На сайте американского производителя дрон-камикадзе рекламируется как «недорогой барражирующий боеприпас», способный помимо камер и датчиков переносить «кинетические боеприпасы», то есть взрывчатку, которая детонирует при ударе. Их заявленная скорость — 144 километра в час, а максимальный радиус действия — 150 километров.

Крылья снимаются для удобства транспортировки, а сам дрон запускается вручную без особых усилий по аналогии с моделью самолета. Согласно презентации для инвесторов, оказавшейся в распоряжении SPIEGEL, базовая версия стоит 2 000 долларов за единицу.