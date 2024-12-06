Клюв как будто фальшивый. В Петербурге заметили странную утку

Редкую птицу повстречал в Петербурге биолог Павел Глазков. Об этом он рассказывает 6 декабря в своем канале «Каждой твари по паре».
Это утка широконоска, и клюв у неё действительно большой, примерно в два раза шире, чем у хорошо знакомой нам кряквы. Сама же она заметно меньше. По окрасу они похожи, отличаются лишь блестящим цветным участком на крыле, которое называется «зеркальцем». У кряквы перья здесь синие, а у широконоски ярко-зелёные.
«Мне удалось встретить самку этой утки, а вот её самец — селезень — необычайно наряден. Если посчастливится хоть раз его увидеть, уж точно ни с кем не перепутаете! Глаза янтарно-жёлтые, голова и шея тёмно-зелёные, грудь белоснежная, брюхо ярко-коричневое», — рассказывает Павел Глазков.
Широконоска занесена в Красную книгу Петербурга, хотя несколько десятков пар гнездятся в нашем городе. Возможно, героиня этой новости — именно «коренная петербурженка».
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