Клюв как будто фальшивый. В Петербурге заметили странную утку

Это утка широконоска, и клюв у неё действительно большой, примерно в два раза шире, чем у хорошо знакомой нам кряквы. Сама же она заметно меньше. По окрасу они похожи, отличаются лишь блестящим цветным участком на крыле, которое называется «зеркальцем». У кряквы перья здесь синие, а у широконоски ярко-зелёные.