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Власть Захарова раскрыла, почему Генконсульство Словакии в Петербурге приостанавливает работу

Захарова раскрыла, почему Генконсульство Словакии в Петербурге приостанавливает работу

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8 комментариев

Власти Словакии не закрывают свое генконсульство в Петербурге, а временно приостанавливают его работу. Об этом 5 декабря рассказала «Фонтанке» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Словакия не закрыла своё генконсульство в Петербурге, а информировала о приостановке его деятельности по финансовым причинам. Деятельность генконсульства планируется возобновить позднее», — уточнила «Фонтанке» Мария Захарова.

Ранее на сайте генконсульства Словакии было опубликовано сообщение о том, что в связи с решением правительства республики деятельность диппредставительства в Петербурге «прекращается к 31 декабря 2024 года». Отмечается, что генконсульство больше не оказывает свои услуги гражданам России. Для получения виз, разрешений на проживание или заверения документов предлагается обращаться в посольство Словакии в Москве.

Информация появилась на фоне известий о том, что с 10 января 2025 года РФ отзывает свое согласие на работу генерального консульства Польши в Петербурге. Это ответная мера на решение польских властей о закрытии генконсульства РФ в Познани. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский также пригрозил закрыть все оставшиеся в стране российские генконсульства.

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Мария Захарова МИД РФ Словакия Генконсульство
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Комментарии
8
Митя Антонов
17 минут
Очередной прорыв. Ничего страшного, всё идёт по плану и своим чередом. Взамен закрытых западных консульств будут открыты консульства: КНДР, Хезболы, Ирана, Талибана, Сирии (тут вопрос). Кто-то из перечисленных является запрещённым (но, это пока и не точно).
Эд Хэммет
55 минут
МИД РФ работает столь блестяще, что в РФ консульства зарубежных стран уже пора включать в красную книгу.
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