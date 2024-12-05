Захарова раскрыла, почему Генконсульство Словакии в Петербурге приостанавливает работу

Власти Словакии не закрывают свое генконсульство в Петербурге, а временно приостанавливают его работу. Об этом 5 декабря рассказала «Фонтанке» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Словакия не закрыла своё генконсульство в Петербурге, а информировала о приостановке его деятельности по финансовым причинам. Деятельность генконсульства планируется возобновить позднее», — уточнила «Фонтанке» Мария Захарова.

Ранее на сайте генконсульства Словакии было опубликовано сообщение о том, что в связи с решением правительства республики деятельность диппредставительства в Петербурге «прекращается к 31 декабря 2024 года». Отмечается, что генконсульство больше не оказывает свои услуги гражданам России. Для получения виз, разрешений на проживание или заверения документов предлагается обращаться в посольство Словакии в Москве.