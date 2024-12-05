Россия закрывает Генконсульство Польши в Петербурге

Россия с 10 января 2025 года отзывает свое согласие на работу Генерального консульства Польши в Петербурге. Это ответная мера на решение польских властей о закрытии Генконсульства РФ в Познани, сообщает МИД России 5 декабря.

Кроме того, три сотрудника консульства Польши объявлены персонами нон грата, они должны покинуть территорию России. МИД РФ отмечает, что в последние годы власти Польши ведут «враждебную политику» в отношении РФ и разрушают выстроенную на протяжении десятилетий «архитектуру российско-польских отношений».

Напомним, что 22 октября МИД Польши объявил о закрытии Генконсульства РФ в Познани. Спустя два дня пресс-секретарь министерства иностранных дел республики Павел Вроньский заявил, что три российских дипломата, пять административно-технических сотрудников и двое работников представительства РФ, которые ждали аккредитации, будут высланы из Польши.