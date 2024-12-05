Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-4°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-4°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -9

3 м/c,

вос.

 776мм 87%
Подробнее
5 Пробки
USD 104,24
EUR 110,20
«Кресты» пошли на продажу
Копим на будущее
Что там в Сирии
Борьба за дом-памятник на Рыбацкой
Кто убил Талькова
Кто и как перекрывает дороги
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Власть Россия закрывает Генконсульство Польши в Петербурге

Россия закрывает Генконсульство Польши в Петербурге

5 161
29 комментариев

Россия с 10 января 2025 года отзывает свое согласие на работу Генерального консульства Польши в Петербурге. Это ответная мера на решение польских властей о закрытии Генконсульства РФ в Познани, сообщает МИД России 5 декабря.

Кроме того, три сотрудника консульства Польши объявлены персонами нон грата, они должны покинуть территорию России. МИД РФ отмечает, что в последние годы власти Польши ведут «враждебную политику» в отношении РФ и разрушают выстроенную на протяжении десятилетий «архитектуру российско-польских отношений». 

Напомним, что 22 октября МИД Польши объявил о закрытии Генконсульства РФ в Познани. Спустя два дня пресс-секретарь министерства иностранных дел республики Павел Вроньский заявил, что три российских дипломата, пять административно-технических сотрудников и двое работников представительства РФ, которые ждали аккредитации, будут высланы из Польши.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE22
Смех
HAPPY3
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY12
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
30
265101847
22 минуты
У нас какие консульства цивилизованных стран остались?!
Mies
28 минут
Странно, визу маше Мальта не выдала, а консульство, польское закрыли.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
От товара к скандалу: как маркетплейсы превращаются в поле для патентных троллей
1 декабря, 14:00
Новости компаний
Банк «Санкт-Петербург» поздравляет россиян с Днем волонтера
5 декабря, 16:46
Новости компаний
ГК «Лидер Групп» отмечена дипломом за самое быстрое строительство по версии «Домклик»
5 декабря, 16:18
ТОП 5
Новости компаний
Банк «Санкт-Петербург» поздравляет россиян с Днем волонтера
5 декабря, 16:46
ГК «Лидер Групп» отмечена дипломом за самое быстрое строительство по версии «Домклик»
5 декабря, 16:18
RBI открыла продажи второй очереди проекта «Струны»
5 декабря, 16:15
На Васильевском острове досрочно завершилось строительство жилого комплекса
5 декабря, 16:05
В ЖК «Экография. Квартал у Петергофа» построят новый детский сад
5 декабря, 12:53
Как появляются имена у домов
4 декабря, 18:00
«Ленстройтрест» объявил о старте бронирования в новом доме в квартале «Окла»
4 декабря, 17:20
Петербургский девелопер перенесет загородный проект поближе к метро
4 декабря, 16:30
Банк «Санкт-Петербург» запускает вклад «Зимний Петербург» с повышенными ставками
4 декабря, 15:55
Группа «Эталон» ввела в эксплуатацию последний корпус жилого комплекса «Новоорловский»
4 декабря, 15:40
Setl Group присоединился к мероприятию «Щедрый вторник» и помог детям
4 декабря, 15:30
Застройщик «Терминал-Ресурс» разрабатывает индивидуальную систему оплаты
3 декабря, 18:00