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Политика МИД Польши объявил о высылке 10 сотрудников российского консульства

МИД Польши объявил о высылке 10 сотрудников российского консульства

909
5 комментариев

Десять сотрудников Генерального консульства России в Познани будут высланы из Польши. Об этом сообщает пресс-секретарь МИД Польши Павел Вроньский, пишет РИА Новости в четверг, 24 октября.

В число тех, кто покинет Польшу, войдут три российских дипломата, пять административно-технических сотрудников и двое работников представительства РФ, которые ждали аккредитацию. 

Напомним, что 22 октября МИД Польши решил закрыть российское Генконсульство в Познани. По словам представителя МИД республики Вроньского, оно может быть закрыто уже к началу ноября.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, как на новость отреагировал глава Совбеза РФ Дмитрий Медведев. В своем канале он напомнил о практике «быстрого правосудия» для дипломатов из вражеских стран и об убийстве посла Германской Республики Вильгельма фон Мирбаха в Москве в 1918 году. В конце поста он добавил польскую фразу из мема «bóbr kurwa».

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Комментарии
5
AndrewBarsik
37 минут
Повезло 10-ти сотрудникам российского консульства в Познани. С проклятого бездуховного Запада, погрязшего в извращениях и замерзающего без российского газа, вернутся на Родину, где почти-то рай на земле.
Митя Антонов
26 минут
Хорошая новость. Никакой дипломатии на Западе уже нет, а лишние сотрудники зачем-то там сидят. Понятно, что и здесь они трудиться не будут, но хоть страна немного съэкономит на валютных (никому не нужных) расходах.
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