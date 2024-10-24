МИД Польши объявил о высылке 10 сотрудников российского консульства

Десять сотрудников Генерального консульства России в Познани будут высланы из Польши. Об этом сообщает пресс-секретарь МИД Польши Павел Вроньский, пишет РИА Новости в четверг, 24 октября.

В число тех, кто покинет Польшу, войдут три российских дипломата, пять административно-технических сотрудников и двое работников представительства РФ, которые ждали аккредитацию.

Напомним, что 22 октября МИД Польши решил закрыть российское Генконсульство в Познани. По словам представителя МИД республики Вроньского, оно может быть закрыто уже к началу ноября.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, как на новость отреагировал глава Совбеза РФ Дмитрий Медведев. В своем канале он напомнил о практике «быстрого правосудия» для дипломатов из вражеских стран и об убийстве посла Германской Республики Вильгельма фон Мирбаха в Москве в 1918 году. В конце поста он добавил польскую фразу из мема «bóbr kurwa».