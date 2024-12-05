Польша грозит закрыть все оставшиеся российские консульства в стране

Польша может закрыть оставшиеся в стране генконсульства России при определенных обстоятельствах. Об этом 5 декабря рассказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

«Если акты диверсии продолжатся, то я сразу же закрою оставшиеся в Польше консульские учреждения России», — заявил Радослав Сикорский на полях Совета министров иностранных дел ОБСЕ, которые проходит с 5 по 6 декабря в столице Мальты. Его слова приводит ТАСС.

Сегодня стало известно, что с 10 января 2025 года РФ закрывает генконсульство Польши в Петербурге — в качестве ответной меры на закрытие «под надуманным предлогом» генконсульства РФ в Познани. Троих польских дипломатов объявили персонами нон грата.