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Общество Генконсульство Словакии в Петербурге закрывается

Генконсульство Словакии в Петербурге закрывается

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17 комментариев

Генеральное консульство Словацкой Республики в Санкт-Петербурге прекратит свою деятельность к 31 декабря 2024 года. Об этом стало известно в четверг, 5 декабря, из сообщения на сайте генконсульства.

«Генеральное Консульство Словацкой Республики в Санкт-Петербурге сообщает, что в связи с решением Правительства Словацкой Республики (Постановление Правительства Словацкой Республики № 521 от 28 августа 2024 г. пункт Е.4), его деятельность прекращается к 31.12.2024», — сказано в сообщении учреждения.

Также консульство уточняет, что больше не оказывает свои услуги гражданам России. Россиянам заявления для получения виз, разрешений на проживание или заверение документов предлагается подавать в посольство Словакии в Москве.

Примечательно, что сегодня министр экономики Словакии Дениса Сакова и генеральный директор компании — местного оператора газотранспортной системы SPP — Войтех Ференц прибыли в Петербург на переговоры с «Газпромом» о продолжении поставок российского газа в республику. А глава МИД республики встречался с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на полях заседания СМИД ОБСЕ.

И в целом отношения между Москвой и Братиславой при премьер-министре Роберте Фицо трудно назвать враждебными. Словакия даже не включена в российский список стран «навязывающих деструктивные установки». Фицо, например, уже принял приглашение Владимира Путина посетить парад Победы 9 Мая в Москве.

Только в сентябре 2023 года, еще при прошлом правительстве, эта республика объявила, что высылает одного из сотрудников посольства РФ в Братиславе из-за того, что его деятельность якобы противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях.

На звонки корреспондента «Фонтанки» по номерам телефонов, указанным на сайте генконсульства Словакии в Петербурге, никто не ответил. В посольстве Словацкой Республики в Москве трубку тоже не взяли.

Недавно стало известно, что Россия с 10 января 2025 года отзывает свое согласие на работу Генерального консульства Польши в Петербурге. Это ответная мера на решение польских властей о закрытии Генконсульства РФ в Познани.

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Комментарии
17
GOLDEN HORSE
1 час
А они то чего так? Фицо же наш слоняра? Или уже нет?
Mies
1 час
И ты, Фицо!
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