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Город Смольный ликвидировал нелегальную парковку в Муринском парке. Автовладельцев оштрафовали

Смольный ликвидировал нелегальную парковку в Муринском парке. Автовладельцев оштрафовали

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Правительство Петербурга организовало полную расчистку территории, нелегально занятой автомобильной парковкой, в Муринском парке. Видео работ опубликовал комитет по контролю за имуществом вечером 5 декабря.

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«Территория участка не имела ни арендных договоров, ни каких-либо обременений. После уведомления о необходимости добровольного освобождения территории, администрация района, комитет по благоустройству, комитет по контролю за имуществом и комитет по вопросам законности демонтировали ограждение и эвакуировали автомобили, припаркованные на незаконной стоянке», — сообщил комитет по контролю за имуществом.

Владельцы припаркованных на этой стоянке автомобилей привлечены к административной ответственности — отмечают в ведомстве.

Местные жители и администрация Калининского района обратили внимание на новый забор, которым рабочие огородили участок Муринского парка у пересечения Северного и Гражданского проспектов, в ноябре. На нем неизвестные пытались организовать платную парковку, предъявляя бумагу, имитирующую договор с комитетом имущественных отношений.

Районная администрация сообщила в полицию о признаках подделки документов, а в профильные комитеты Смольного — о нелегальной парковке и частном заборе на территории парка. Комитет имущественных отношений обратился в полицию и прокуратуру.

4 декабря стало известно, что рабочие демонтировали ограждение вокруг участка, однако на нем оставались припаркованные автомобили, опоры и строительный мусор.

К вечеру 5 декабря проблемное пространство парка расчистили от нелегальных объектов, в скором будущем его планируют благоустроить.

«Фонтанка» рассказывала, как в Муринском парке, не без трудностей, проводят поэтапное комплексное благоустройство.

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Смольный Муринский парк Парковка
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