Забытый стиль. Кусок Муринского парка огородили под парковку по загадочному договору

Источник: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру»







Участок Муринского парка вдоль Северного проспекта неожиданно огородили под платную парковку. От привычных войн вокруг зеленых территорий этот случай отличается тем, что в недоумении вообще все, а за забором маячит поддельный договор.



«Если вы видите, как ставят забор на участке Муринского парка, пожалуйста, сообщите нам об этом! А если есть возможность, то выходите на участок, снимайте на видео процесс установки и лиц, которые это делают. Работы проводятся незаконно, важно поймать и остановить исполнителей!» — такое сообщение появилось 28 ноября в сообществе «За сохранение Муринского парка», которое с 2017 года занимается его защитой.

Рабочие на участке продемонстрировали местным жителям договор аренды, якобы заключенный между комитетом имущественных отношений (КИО) и ООО «ОСТО». В нем прописано разрешение на строительство зданий, в том числе стационарных торговых точек и других объектов недвижимости. Рабочие огородили участок забором, чтобы, по их словам, организовать там платную парковку. Жители говорят, что прораб представлялся им как Юрий Андреев.

Накануне администрация Калининского района уже проинспектировала проблемный участок Муринского парка напротив дома № 61 по Северному проспекту, изучила тот же самый договор и обратилась в комитет по контролю за имуществом, обращая внимание на возможное нарушение закона.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе района, направлено электронное обращение и в полицию – о признаках подделки документов.

«Этот участок учтен в проекте благоустройства Муринского парка, которое проводится поэтапно. Поэтому мы были очень удивлены, когда там смело установили забор и предъявили договор аренды. Мы пробили его по базе КИО, связались с комитетом – такого договора нет. Он повторяет договор аренды, по которому использовали этот участок до 2021 года», – рассказали «Фонтанке» в администрации Калининского района.



Фотокорреспондент «Фонтанки» 29 ноября застал “автостоянку” на территории парка функционирующей, на ней стояли несколько машин. Никаких рабочих или кураторов, у которых можно было бы уточнить причину такой решимости, рядом не обнаружилось.

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В прошлом здесь и правда была автостоянка, но администрация Калининского района в ответ на многочисленные просьбы жителей содействовала тому, чтобы этот участок был наделен статусом ЗНОП (зеленых насаждений общего пользования) и присоединен к Муринскому парку. Чиновники заранее организовали в этом месте регулируемый пешеходный переход, чтобы сделать подход к парку со стороны Северного проспекта более безопасным. В тот же период жители судились, добиваясь признания незаконным перевода части парка в зону для строительства второй очереди комплекса Nova Arena. Им удалось одержать победу.

В итоге старый договор аренды под автостоянку, ранее заключенный с ООО «ИДС», прекратил действие в сентябре 2021 года, а в январе 2022-го СПб ГКУ «Центр повышения эффективности использования государственного имущества» отчитался об освобождении земельного участка.



Директор ООО «ИДС» Евгений Жук говорит, что в шоке от происходящего: «Нас турнули оттуда, как говорится, под зад коленом. Было написано в предписании администрации района, что там будет благоустройство, дорожки, скамеечки, фонарики. Договор с нами приостановили. Нас никто вообще даже не предупредил об этом. Я в суд подавал два раза. А здесь мимо еду, смотрю, забор ставят. У нас было всё культурно, а тут сетка-рабица какая-то. Меня всё это просто шокирует».

В открытой городской информационной системе РГИС проблемный участок помечен как зеленая часть Муринского парка. Вместе с тем сохранились и устаревшие данные о разрешенном виде использования — под автостоянки и гаражи. В выписке из ЕГРН также фигурирует неактуальный более статус — «для размещения объектов транспорта». На «Яндекс. Картах» участок обозначен как действующая парковка.

В комитете по контролю за имуществом сообщили «Фонтанке», что якобы актуальный договор аренды, который предъявляют рабочие в Муринском парке, заключен не был. То есть городское правительство не сдавало этот участок вновь.

«Согласно результатам обследования, проведенного ККИ, на участке находится забор из металлических секций на бетонном фундаменте. Выявлены признаки нарушения земельного законодательства, связанные с самовольным занятием участка при установке ограждения. Результаты обследования направлены в комитет по благоустройству. После получения информации от него ККИ примет соответствующие меры в рамках своей компетенции», — рассказывают в комитете по контролю за имуществом.



По данным системы «СПАРК», ООО «ОСТО» с ИНН, указанным в договоре, зарегистрировано в Самарской области и находится под управлением другой местной компании — ООО «Алмаз». В документе, который показали жителям, как раз стоит «подпись» руководителя «Алмаза» Евгения Кытина.

Сам он, впрочем, был очень удивлен вопросам из далекого от Самары Петербурга. «Это вообще липовый какой-то договор, подпись там не моя стоит. Откуда они взяли его?! Надеюсь, с этим разберутся, пусть крутят их там, вертят, потому что это не мой договор. Наша компания только в Тольятти работала», – рассказал «Фонтанке» Евгений Кытин.

Комитет по благоустройству со своей стороны требует от строителей освободить территорию парка.

«Комитет не согласовывал размещение парковки на этом участке Муринского парка. ГКУ "Центр комплексного благоустройства" составлен акт выявления самовольно установленного элемента благоустройства - ограждений для организации автостоянки. На ограждении размещено уведомление о необходимости добровольного освобождения земельного участка», – сообщила «Фонтанке» пресс-служба комитета по благоустройству.

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) также отмечает, что ордер на строительные работы на этом участке не выдавали, размещение забора со стороны бизнеса было самовольным.

«На градостроительном портале Санкт-Петербурга отсутствуют сведения о наличии проекта благоустройства по указанному адресу, направлен запрос в КГА для получения сведений о наличии согласованного комитетом проекта благоустройства по указанному адресу. ООО „ОСТО“ будет объявлено предостережение, готовится пакет документов для объявления предостережения», — сообщили в пресс-службе ГАТИ. Видимо, управляющему самарской компанией придется объяснять не только «Фонтанке», что на договоре не его подпись.