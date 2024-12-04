В Муринском парке демонтировали забор вокруг нелегальной парковки

На участке Муринского парка, ранее огороженном под парковку, демонтировали забор — сообщили «Фонтанке» в комитете по контролю за имуществом 4 декабря.

В ноябре неизвестные предприниматели с документами, оформленными на ООО «ОСТО», установили ограждение с металлической сеткой вокруг участка парка рядом с пересечением Северного и Гражданского проспектов. Территорию начали обустраивать под парковку. Аналогичный легальный объект на этом месте был до 2021 года, когда участок еще не был частью Муринского парка.

Пространство в этой местности выглядит не обустроенным, однако, как сообщали «Фонтанке» в администрации Калининского района, оно входит в план по комплексному благоустройству Муринского парка.

Первыми на нелегальные работы обратили внимание местные жители и районная администрация. Рабочие им предъявляли договор аренды участка, заключенный якобы с комитетом имущественных отношений. Однако в Смольном опровергли подлинность этого документа, после чего администрация Калининского района обратилась в полицию.

О том, что на работы нет никаких разрешений, «Фонтанке» сообщали во всех профильных ведомствах: Государственной административно-технической инспекции, комитете по контролю за имуществом, комитете по благоустройству. Директор ООО «ОСТО», которое работает в Самарской области, заявлял, что компания не имеет никакого отношения к организации парковки.